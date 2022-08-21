Вердикт – війна
На мою скромну думку, окупант з кремля був налаштований на велику війну так чи інакше. Незалежно від того, що Україна зробила б за той час, як нас попереджали.
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Також в путіна були викривлені уявлення щодо настроїв в українському суспільстві загалом – особливо щодо стійкості й готовності чинити спротив. Це все дуже недооцінювалося, як відомо.
На це все наклався брак інших, окрім як військових, інструментів впливу на Україну, і паралельні шалені інвестиції в армію московії, що робили військовий варіант більш привабливим.
В комплексі путін бачив маленьку переможну війну. Тобто війна так чи інакше була б. Як би ми не старалися в останні 3,5 місяців до 24 лютого.
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Фактор "якби"
Інше питання, що можна було б зробити за останні 3,5 місяці й загалом із лютого 2015 року, коли на Донбасі припинилися активні бойові дії. Чи могли би більше? Безперечно. Але.
Та і пам’ятаємо, як насилу через країни Балтії напередодні війни отримали трохи ПЗРК Stinger, а США і Велика Британія були готові насипати лише трохи протитанкових засобів. Про важку зброю не йшлося. Ну бо шансів нам західні аналітики в форматі армія на армію не давали. То чому сильно вкладатися?
За сім років із часу припинення бойових дій можна було б краще підготувати армію діяти в парадигмі Другої світової війни, коли беруть масою техніки і вогню зі зброєю 1960-х – 1980-х. Але вийти на якісно інший рівень ведення війни (безконтактні бойові дії й дальнє вогневе ураження), коли в тебе найбільша після московії армія, бо треба прикривати протяжні кордони + АТО/ООС і, як наслідок, 2/3 іде на грошове утримання, не можна. І коли суспільство не готове більше виділяти невеликого ВВП на оборону.
Тому війни ми б не уникнули. Могли б зробити більше за 3,5 місяці й за сім років, щоб більшу лупити ціну із 24 лютого. Але точно самим вийти на ефект стримування було б важко.
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