Переговорна повістка буде дуже насиченою, у тому числі і на двосторонніх зустрічах, але, на мій погляд, три теми будуть основними:

реалізація "зернових" домовленостей; ситуація навколо Запорізької АЕС та шляхи, варіанти нейтралізації ризиків, пов'язаних із військовими діями навколо ЗАЕС та її окупацією росією; можливість поновлення мирних переговорів між Україною та рф.

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Переговори між Україною та РФ

Я, однак, ніяких сенсацій не чекаю, тому що для них наразі немає передумов. Мається на увазі насамперед питання про мирні переговори між Україною та росією.

Дуже популярна теза про те, що Ердоган тиснутиме на Зеленського, щоб Президент України погодився на умови "миру" від путіна. На мій погляд, термін "тиснути" в цьому випадку нерелевантний (не відповідає реальній ситуації).

Навіть наші західні партнери знають, що "тиснути" на Зеленського марно (про це добре розповів Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону), а Ердогану і нічим "тиснути" на Зеленського, він може лише щось пропонувати.

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Що може запропонувати Ердоган

Президент Туреччини, швидше за все, озвучить Зеленському пропозиції путіна, може запропонувати разом із Гутеррешем якісь компромісні варіанти. На цей час це буде поки що лише зондаж самої можливості відновлення мирних переговорів у перспективі.

Але й зараз і на найближчу перспективу сама можливість якоїсь мирної угоди між росією та Україною виглядає майже утопічною.

Позиції України та росії щодо мирного врегулювання нинішнього конфлікту принципово різняться (ми хочемо деокупувати окуповані території, а росії, навпаки, закріпити їхню окупацію) і поєднати їх неможливо навіть теоретично. Максимум, що можливо в перспективі, і то лише за певних умов і далеко не найближчим часом, то це можливість домовленостей про тимчасове припинення вогню.

Однією із головних тем переговорів буде критична ситуація навколо Запорізької АЕС. Але й з цього питання немає підстав очікувати одразу на якийсь результат. Швидше можна припускати узгодження неформальної домовленості про початок закритих переговорів за участю росії про нейтралізацію ризиків навколо ЗАЕС.

Звичайно, Ердоган та Гутерреш натхненні успіхом "зернової угоди" і спробують розвинути цей відносний переговорний успіх. Однак поки що йдеться лише про прелюдію до деяких майбутніх переговорів.

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