І тут можна знаходити безліч прикладів – і щодо України (наших традиційних пострадянських проблем, слабких інституцій зокрема), і щодо Заходу (починаючи з м'якої реакції на війну проти Грузії 2008 року).

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Про що варто думати зараз

Але куди важливіше – дивитися у майбутнє, та й бачити сьогодення.

Саме тому я концентрувалася б не на тому, що і як зробила чи не зробила влада ще в жовтні, а на тому, що треба робити саме зараз. Це не табу на критику (в демократичних системах це звичайна та невід'ємна складова), а про те, на що варто спрямовувати енергію та зусилля.

Ну, так от. Часто пишу, і напишу ще раз: крім фронту, не менш значима і тема тилу, внутрішніх трансформацій та перетворень, які роблять нас сильнішими (а значить – невразливими) зсередини.

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Яких змін чекати

Щобільше. Якщо трансформації в Україні будуть успішними, то далі, подібно до кругових хвиль від кинутого у воду камінця, вони спровокують (у хорошому сенсі) зміни у низці країн на пострадянському просторі. У тій же білорусі, після падіння діючого режиму. Та й у росії – також.

Важливо знати – Гострі зміни будуть по всьому фронту: дивіться відео