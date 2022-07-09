Відповідну заяву зробили у Пентагоні 8 липня. Про це розповіла високопоставлена представниця Пентагону.

Зауважте росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

США заявили, що планують поставки зброї Україні на роки вперед

Зусилля, які ми робимо вже зараз, включають планування з урахуванням потреб української сторони на місяці і роки вперед,

– заявили у Пентагоні.

Також там запевнили, що вже розглядали та обговорювали з союзниками та партнерами:

системи можливостей берегової оборони;

відхід від радянських систем ППО.

Проте додали, що багато уваги потрібно приділити зараз.

Ба більше, у США наголосили: якщо росіяни думають, що зможуть "перечекати" (у сенсі – пережити, протриматися довше) українців, їм треба переосмислити це. Адже росія має знати, що українці зможуть продовжувати боротьбу надалі.

Коротко про допомогу Україні від США

8 липня у США заявили про новий пакет допомоги для України. Він включає озброєння на 400 мільйонів доларів. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Відомо, що за ці кошти Збройні Сили України отримають 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди.

Варто відзначити, що гроші в Україну ніхто доставляти не буде, натомість з американських складів вилучать зброю на 400 мільйонів та передадуть в Україну.

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