Відповідну заяву зробили у Пентагоні 8 липня. Про це розповіла високопоставлена представниця Пентагону.

Зауважте росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

США заявили, що планують поставки зброї Україні на роки вперед

Зусилля, які ми робимо вже зараз, включають планування з урахуванням потреб української сторони на місяці і роки вперед,
– заявили у Пентагоні.

Також там запевнили, що вже розглядали та обговорювали з союзниками та партнерами:

  • системи можливостей берегової оборони;
  • відхід від радянських систем ППО.

Проте додали, що багато уваги потрібно приділити зараз.

Ба більше, у США наголосили: якщо росіяни думають, що зможуть "перечекати" (у сенсі – пережити, протриматися довше) українців, їм треба переосмислити це. Адже росія має знати, що українці зможуть продовжувати боротьбу надалі.

Коротко про допомогу Україні від США

  • 8 липня у США заявили про новий пакет допомоги для України. Він включає озброєння на 400 мільйонів доларів. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.
  • Відомо, що за ці кошти Збройні Сили України отримають 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди.
  • Варто відзначити, що гроші в Україну ніхто доставляти не буде, натомість з американських складів вилучать зброю на 400 мільйонів та передадуть в Україну.

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