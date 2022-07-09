Соответствующее заявление было сделано в Пентагоне 8 июля. Об этом рассказала высокопоставленный представитель Пентагона.

Заметьте россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон

США заявили, что планируют поставки оружия Украине на годы вперед

Усилия, которые мы прилагаем уже сейчас, включают планирование с учетом потребностей украинской стороны на месяцы и годы вперед,

– заявили в Пентагоне.

Также заверили, что уже рассматривали и обсуждали с союзниками и партнерами:

системы возможностей береговой обороны;

отход от советских систем ПВО.

Однако добавили, что много внимания нужно уделить сейчас.

Более того, в США подчеркнули: если россияне думают, что смогут "переждать" (в смысле – пережить, продержаться дольше) украинцев, им нужно переосмыслить это. Ведь Россия должна знать, что украинцы смогут продолжать борьбу в дальнейшем.

Кратко о помощи Украине от США

8 июля в США заявили о новом пакете помощи для Украины. Он включает вооружение на 400 миллионов долларов. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Известно, что за эти средства Вооруженные Силы Украины получат 4 ракетных артиллерийских системы HIMARS, а также особые 155-миллиметровые снаряды.

Стоит отметить, что деньги в Украину никто доставлять не будет, взамен американских складов изымут оружие на 400 миллионов и передадут в Украину.

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