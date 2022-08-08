У США не розкрили, яку кількість ракет надали Україні

Деталі про військову допомогу розповів заступник міністра оборони США Колін Каль. За його словами, США включили у військовий пакет певну кількість протирадіолокаційних ракет.

До речі У Німеччині анонсували розширення формату "Рамштайн"

Представник Пентагону заявив, що ці ракети можуть бути випущені з українських літаків, "і можуть мати вплив на російські радари та інші речі".

Журналіст Остап Яриш у твітері повідомив, що може йтися про американську протирадіолокаційну ракету AGM-88 HARM.

Як пише "Мілітарний", це високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння в США у 1983 році. Максимальна дальність пуску – 150 кілометрів, мінімальна – 25.

Залишки такої американської ракети виявили на одній з позиції російських військових. Досі не було офіційної інформації про те, що США або інша країна поставили в Україну AGM-88 HARM.

Остап Яриш додав, що Колін Каль заявив, що в попередніх пакетах для України серед іншого надали протирадіолокаційні ракети, які можуть бути випущені з українських літаків.

Водночас міністр оборони України Резніков неодноразово заявляв, що очікує постачання таких ракет. Наприкінці липня глава Міноборони повідомив, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу,

– говорив Резніков.

США надали військову допомогу Україні: що відомо

8 серпня у Міністерстві оборони США повідомили про новий пакет військової допомоги для України, який передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання. США передали:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

75 тисяч снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS;

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

До теми – Арестович прокоментував нову допомогу США: дивіться відео