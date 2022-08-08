В США не раскрыли, какое количество ракет предоставили Украине
Подробности военной помощи рассказал заместитель министра обороны США Колин Каль. По его словам, США включили в военный пакет некоторое количество противорадиолокационных ракет.
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Представитель Пентагона заявил, что эти ракеты могут быть выпущены из украинских самолетов "и могут влиять на российские радары и другие вещи".
Журналист Остап Ярыш в твиттере сообщил, что речь может идти об американской противорадиолокационной ракете AGM-88 HARM.
Как пишет "Милитарный , это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в США в 1983 году. Максимальная дальность пуска – 150 километров, минимальная – 25.
Остатки такой американской ракеты обнаружили на одной из позиций российских военных. До сих пор не было официальной информации, что США или другая страна поставили в Украину AGM-88 HARM.
Остап Ярыш добавил, что Колин Каль заявил, что в предыдущих пакетах для Украины среди прочего предоставили противорадиолокационные ракеты, которые могут быть выпущены из украинских самолетов.
В то же время, министр обороны Украины Резников неоднократно заявлял, что ожидает поставки таких ракет. В конце июля глава Минобороны сообщил, что ВСУ получат такое вооружение от США.
Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это поможет нам эффективно разрушать их систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления,
– говорил Резников.
США предоставили военную помощь Украине: что известно
8 августа в Министерстве обороны США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины, предусматривающем значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования. США передали:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;
- 20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 боевых машин пехоты;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.
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