Пакеты вооружения от США и ФРГ в августе стали рекордными по стоимости за все предыдущие месяцы войны. Решил разложить по порядку значение новых вооружений.

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США передает или уже передало в ВСУ

1. Дополнительную партию неизвестного количества высокоточных ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS. Следовательно, атаки по российским штабам и логистическим центрам продолжатся.

2. Дополнительная партия противорадиолокационных ракет HARM. Эти ракеты позволили ВСУ пробить российскую противоракетную оборону. Ибо теперь по сосредоточению российских радаров и зенитно-ракетных комплексов, пытающихся прикрыть стратегические объекты от ударов HIMARS, наносят удары самонаводящиеся ракеты HARM, уничтожающие противовоздушную оборону и наносящие тяжелые потери. Таким образом, защититься от HIMARS россияне не смогут.

3. 15 тактических беспилотных комплексов Boeing ScanEagle. Это современный военный дрон армии США среднего радиуса действия с вертикальным взлетом, который в одном классе с нашими комплексами типа PD-2 и оптимизирован для тактической разведки и корректировки артиллерийского огня.

Ранее США снабдили нас партией старых дронов PQ-20 Puma из своих запасов, но эти машины в современной войне имеют очень ограниченное использование из-за старой системы управления, которая легко глушится средствами РЭБ. Смотрим, как защищен от помех ScanEagle. Это очень существенное усиление наших возможностей. В случае массированного применения HARM сбить ScanEagle россиянам будет невозможно.

4. Противотанковое оружие. А) 1500 противотанковых управляемых ракет TOW. Наконец хотелось бы сказать. Самым массовым в странах НАТО является не ПТРК "Джавелин", а именно американские TOW-2, хорошо известные по видео работы сирийских повстанцев, воюющих с режимом Асада. Эти ракеты наводятся по проводам. Так, оператору нужно постоянно сопровождать ракету, это более сложно, ракета не самонаводится в верхнюю проекцию и управляется через проволоку, поэтому нужно иметь открытую зону для наведения.

Но есть и свои преимущества – ракета более надежна, более удобна в эксплуатации и не зависит от состояния аккумулятора, может наводиться точно на тот объект, куда ведет оператор, а не только на контрастное тепло, имеет большую дальность пуска – 3700 метров против 2500 у "Джевелина". Это хорошая новость, поскольку нам нужно гораздо больше управляемого оружия на передовой, чтобы дополнять друг друга.

Б) 1000 ракет для "Джавелинов". Это полностью восстановит наши запасы.

В) 2000 гранат для противотанковых гранатометов типа "Карл Густав". Это гораздо более мощные и точные гранатометы по сравнению с советскими РПГ-7 и восстановление наших запасов.

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5. 16 прицепных гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов. Ранее США начали поставки в Украину 105-миллиметровых гаубиц М119, это продолжение.

Очень важное решение – ведь кроме дальнобойных тяжелых гаубиц калибра 155 миллиметров войскам нужно поражать цели на близких дистанциях, для экономного использования ресурса стволов стоит задачи непосредственной поддержки переводить на более дешевые системы. У нас эти задачи выполняет 122-миллиметровый калибр, но, как и любые советские системы, они имеют ограничения по поставкам снарядов, и для нас переход на натовский калибр легких пушек в 105 миллиметров будет очень весомым.

6. Инженерное обеспечение. А) 40 бронемашин International MaxxPro с минными тралами. На фронте – хаотическое минирование с обеих сторон, и без тралов обеспечить любой маневр сейчас уже невозможно, тралы нужны для любых маневренных действий.

Б) Определенные противоминные средства, вероятно миноискатели.

В) Инженерные боеприпасы, указанные как взрывное оборудование. Вероятно, речь идет об оборудовании для создания проходов в минных полях. Такие средства инженерного обеспечения в комплексе необходимы для проведения наступательных операций.

7. Приборы ночного видения, тепловизоры, лазерные дальномеры, оптические устройства. Очень важно, поскольку снизить потери и получить преимущество в наземных боях позволяют именно массовые поставки оборудования для ночного боя. У нас такие поставки осуществляются для армии исключительно волонтерами, американские поставки должны создать качественное преимущество в ночном оборудовании и оснащать целые подразделения.

8. Средства тактической радиосвязи. Подробностей нет.

9. 50 бронемашин HMMWV. Все знают об этих маневренных машинах, это дополнительная партия для усиления мобильности наших войск.

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Германия передает или уже начала передачу ВСУ

1. Средства противовоздушной обороны. А) Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Сверхсовременный комплекс средней дальности, маневренный, превосходящий любой российский ЗРК этого класса – "Бук-М3" прежде всего.

Такой зонтик сможет прикрыть от всех видов самолетов, беспилотников, крылатых и некоторых баллистических ракет. Одна машина передается для учебы.

Б) Также передаются дополнительно 15 самоходных зенитно-артиллерийских установок калибра 35 миллиметров "Гепард" (ранее ВСУ уже получили 15 "Гепардов"). "Гепарды" высокоэффективны, поскольку в их арсенале есть программируемые снаряды, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность как при уничтожении самолетов и вертолетов, так и очень мелких целей типа квадрокоптеров.

Немцы дополнительно передают 4000 боевых зенитных снарядов 35 миллиметров (тип не сообщается) и 4000 практических – для обучения экипажей.

В) 40 станций радиоэлектронной борьбы против дронов большой дальности. 24 станции постановки помех малой дальности. Немцы действуют комплексно.

2. Артиллерийские снаряды. А) 255 дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров типа Vulcano.

Это новейший вид вооружения, аналогов которому нет в российской армии. Этот снаряд имеет дальность до 50 – 70 километров и корректируется в полете так же, как ракеты HIMARS – через GPS-навигацию. То есть точность поражения ювелирная.

Эти снаряды могут использовать все пушки на 155 миллиметров, которые нам уже передали страны НАТО. Такой снаряд очень эффективен именно для контрбатарейной борьбы, для поражения отдельной пушки, САУ, дешевле ракеты HIMARS и может быть гораздо быстрее применен из стандартной гаубицы. Дальность как раз такая, чтобы наша пушка могла располагаться на расстоянии в 20-30 километрах от фронта и поражать российские пушки в 20-30 километрах от фронта, то есть на максимальной дальности работы российской артиллерии калибра 152 миллиметра.

Б) Также немцы передают 4592 снаряда калибра 155 миллиметров не указанных типов. Очень существенно пополнение расходов боекомплекта, сейчас 155 миллиметров – основное средство поражения.

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3. Артиллерийская разведка. А) Радар контрбатарейной борьбы COBRA. Современная система, которая дополнит парк наших и американских артиллерийских радаров.

Б) 43 разведывательных дронов. Тип не указан.

4. 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров, которые можно ставить на пикапы, и 2000 корректированных ракет с лазерной системой наведения. Тип не сообщается, но этот интересный вид оружия разработан в США – ракеты типа APKWS. Это старые неуправляемые авиационные ракеты, которые оснащаются блоком лазерной наводки. Точность обеспечивается лазерным лучом. Это позволило сделать очень точную и мобильную установку, которую можно размещать на любой машине и обеспечивать высокую точность поражения против пехоты на близкое расстояние, что опять-таки должно уменьшить нагрузку на артиллерию 155 миллиметров.

5. Инженерное обеспечение. А) 16 танковых мостоукладчиков типа Biber, смонтированных на шасси танка "Леопард-1". То есть это не новое, но очень эффективное наступательное оружие, которое может быстро даже под огнем развернуть наплавной мост.

Б) 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Бергепанцер-2" – также на шасси "Леопард-1". Ранее ФРГ передала ВСУ три таких БРЭМ. То есть немцы обеспечивают высокую живучесть боевой техники из-за возможности ее оттащить из зоны обстрела.

В) Машина для разминирования. Тип не указан. Логично предположить, что это может быть инженерная машина "Пионирпанцер-2". Одну машину предоставляют для изучения и готовят более массовую поставку.

6. Логистика. А) 200 грузовых автомобилей.

Б) 6 грузовых автомобилей с грузовым лифтом.

в) 14 трейлеров для перевозки танков.

Г) Два тягача с прицепами.

7. Противотанковое оружие – 5032 единицы без указания типа, скорее всего гранатометы типа "Панцерфауст".

8. Бронетехника. А) 10 бронетранспортеров М113 (ранее предоставили 33 таких БТР).

Б) 10 бронеавтомобилей не указанного типа.

9. 10 безэкипажных катеров. Очевидно, что катера предназначены для разминирования украинских портов, но могут применяться и для других рискованных задач на воде.

10. 60200 гранат калибра 40 миллиметров для автоматических и подствольных противопехотных гранатометов.

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Выводы

НАТО в августе системно усиливает для Украины:

1. Противовоздушную оборону войск и борьбу с дронами-корректировщиками огня.

2. Контрбатарейную борьбу и средства артиллерийской разведки.

3. Высокоточное дальнобойное оружие для поражения оперативных и стратегических объектов.

4. Высокоточное оружие для ликвидирования российской ПВО.

5. Инженерные средства для наступательных операций в плотно заминированной местности и средства для преодоления рек.

6. Логистические возможности.

7. Пехотные противотанковые средства.

8. Артиллерийское и ракетное вооружение для поражения целей в тактической зоне для снятия нагрузки на калибр 155 миллиметров.

9. Средства разминирования или передвижения по воде.

Такие системные поставки комплексно усиливают возможности ВСУ и позволяют создать качественно новый уровень боеспособности. Не так быстро, как нам нужно и нам хотелось бы, но количество и качество поставок вооружения существенно возрастают. Но всего этого еще далеко недостаточно для получения преимущества на фронте, масштабы военной помощи нужно увеличивать в разы.

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