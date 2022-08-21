Европейский "магнит" Донбасса
Убедился в этом лично, сравнивая свои оценки одного из инвестиционных кейсов моей команды до начала агрессии россии и сегодня.
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Мы усердно его готовили. Ради этого изучили десятки успешных инновационных проектов. Таких, как лондонский финансовый центр Кенери-Уорф на месте заброшенного порта Docklands. Или West HUB в Атыртау, где три рядовых заведения создали ядро глобального проекта "Казахстан – международный образовательный хаб".
Ничего подобного в регионе не строили. В обществе не было соответствующего запроса. Мы же стремились его сформировать. Создать "магнит" для новых ценностей развития агломерации. Чтобы усилить социальный вес проекта, отработали с городскими властями и международными партнерами механизмы льготного предоставления квартир специалистам, которых нужно привлечь из других регионов.
Самым сложным для архитекторов оказалось "вписывание" инновационного концепта в рамки постсоветской урбанистики и бюрократии. Речь идет об устоявшихся догмах и нормативке, коррупции. Но команда справилась, и началось строительство. Конечно, мы учитывали риски войны. Но желание создать символ перемен было выше.
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Дух советщины должен уйти с войной
Сегодня я – боец спецподразделения МВД. Часто нахожусь на территории, уничтоженной врагом. Примеряю краматорский кейс к реалиям Харькова, Бахмута или Славянска. И понимаю, что после победы общество станет более восприимчивым к инновациям. В частности, в градостроительстве. Война стирает консервативные шлейфы постсоветской урбанистики.
Попытки реставрировать советское наследие – самая большая из возможных градостроительных ошибок, которой нужно избежать. Мы должны сохранить дух наших героических городов: их исторические центры и знаковые постройки. В том числе – места силы, ставшие таковыми во время войны. Среди них – мариупольская "Азовсталь" или северодонецкий "Азот". Но стратегически следует ориентироваться на европейские стандарты и требования градостроительства.
Уверен, что в обществе усиливается запрос именно на инновационное восстановление территорий. Уже со старта, когда начнут отлаживать первые системы жизнедеятельности освобожденных общин. Поэтому даже временные административные и жилые постройки следует делать энергоэффективными, качественными и с продуманной логистикой.
Так поощряем экологию и сэкономим на чрезмерной инфраструктуре, например, восстановлении и содержании некоторых аэропортов. Это оправдано. Ведь в мире железную дорогу рассматривают как альтернативу авиации. Известно, что в июне в Лионе участники Общества европейских железных дорог обсуждали концепт новой скоростной сети, соединяющей европейские города. Чтобы у Украины был шанс на совместные транспортные коммуникации с ЕС, нужно уже сейчас планировать переход на европути.
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Самобытность вместо копий
Важно избежать распространенной градостроительной ошибки – так называемой "copy paste architecture". Это явление происходит из Китая, где в 2000-х массово копировали мировые архитектурные стили. Так в Сунцзяне построили британский район "Thames Town" с муляжами телефонных будок, в Ханчжоу – бутафорскую Венецию и "Маленький Париж" с репликой Эйфелевой башни. Но они не стали ни туристическими мекками, ни успешными проектами. Разве что – локациями для свадебных фотографов.
За 10 лет в "Маленьком Париже", рассчитанном на 100 тысяч человек, поселились менее 30 тысяч человек. Олицетворением "copy paste architecture" считают Тяньцзинь, где вместо копии Манхеттена с 60 небоскребами создали город-призрак. В конце концов, в 2020-м в КНР официально запретили "copy paste architecture".
Для нас принципиальны ценности европейского градостроительства, а не форма или стиль. Именно они приближают Украину к реальной евроинтеграции, а впоследствии – и к членству в ЕС. Важно оставаться субъектом в восстановлении своей страны. Поэтому все процессы должны осуществляться в интересах Украины, а не доноров.
Краеугольный технологический камень восстановления – стандарты и ценности европейской урбанистики, системное внедрение энергоэффективности и SMART-технологий. Война – ужасное испытание. Но Украина способна победить и выйти на старт технологического скачка.
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