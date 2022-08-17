Возвращение кармы
Чтобы посмотреть, что же это происходит, на место происшествия прибыл даже марионеточный глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов. И взрывы происходили прямо в прямом эфире, во время выступления главы марионеточного "правительства" Крыма.
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Таким образом, на территории оккупированного полуострова повторяются подрывы военных складов, которые мы наблюдали уже под Саками. И, конечно, в этом случае вопрос даже не в том, в связи с чем происходит подрыв складов: это попадание украинского оружия, или организованная диверсия, или пусть там результат небрежности самых российских военных, неудачно покуривших рядом с военными складами.
Главное, что это оружие, которое уничтожается прямо на наших с вами глазах, уже не сможет быть использовано против украинских Вооруженных Сил. Не сможет быть использовано на поле сражений.
Ведь напомним, что черноморский флот России принимал участие в агрессивных действиях России против Грузии еще в 2008 году. И, конечно, кремль готовился к использованию этого флота не только как оккупационного контингента на территории Украины, но и для дальнейших агрессивных действий против других стран, расположенных на побережье Черного моря.
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Колыбель войны
Для всего этого владимиру путину и нужен был Крым. И мы это прекрасно отдаем себе отчет в нашей собственной истории. Ведь для чего русские большевики оккупировали Украину в 1920 году? Для того чтобы восстановить империю? Конечно. Для того чтобы бороться с украинским национальным духом? Конечно. Но не только для этого – еще и для того, чтобы превратить Украину в плацдарм для дальнейших агрессивных действий России.
Как это, кстати, сейчас происходит с фактически оккупированной россиянами беларусью, с территории которой к нам приходят агрессивные войска и взлетают самолеты для бомбардировки мирных украинских городов. А с территории оккупированной Украины в 1939 году российские войска шли на Польшу по договоренности с тогдашним главным союзником россиян, союзником иосифа сталина, рейхскацлером адольфом гитлером. С территории Украины россияне угрожали Румынии, Венгрии, другим соседним странам.
Именно для этого – для угроз и дальнейшей агрессии – им требовалась завоеванная территория. У Крымского полуострова, отторгнутого от Украины в 2014 году, та же печальная судьба плацдарма. Просто потому, что россияне любую территорию превращают не в землю для благосостояния, а в плацдарм.
Вот почему Крым и превратился фактически из полуострова, на котором всегда отдыхали мирные люди, из полуострова-курорта в полуостров-военный склад. Вот почему весь смысл для россии в Крыму – готовить дальнейшие агрессивные действия против украинского народа, бороться с украинскими вооруженными силами, пытаться оккупировать как можно больше территорий на украинском юге. Зачем? Чтобы с украинского юга продвигаться дальше по украинской земле, думать уже о том, как оккупировать Республику Молдова, как угрожать Румынии.
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Остановить зверя
И вот почему так важно, чтобы все эти склады под Джанкоем уничтожались. Вот почему так важно, чтобы ситуация, связанная с украинским сопротивлением российским войскам, была стабильно критической для российского врага.
Ведь если россиянам нечем будет воевать, они будут вынуждены останавливаться. А если хищный зверь вынужден останавливаться, он может начать думать о прекращении своих агрессивных действий. Ведь только победа над русскими в войне – это прямой путь к миру в Украине, к миру в Европе.
Но для этого мира у россиян должно быть как можно меньше оружия, чтобы убивать, у россиян должно быть как можно меньше социальных возможностей, чтобы продолжать милитаризацию своего общества. И каждый взрыв военного состава, каждые новые санкции против России, каждый новый эпизод экономического краха этого государства приближает именно мир. Итак, порадуемся тому, что видим сейчас в Крыму.
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