Возвращение кармы

Чтобы посмотреть, что же это происходит, на место происшествия прибыл даже марионеточный глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов. И взрывы происходили прямо в прямом эфире, во время выступления главы марионеточного "правительства" Крыма.

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Таким образом, на территории оккупированного полуострова повторяются подрывы военных складов, которые мы наблюдали уже под Саками. И, конечно, в этом случае вопрос даже не в том, в связи с чем происходит подрыв складов: это попадание украинского оружия, или организованная диверсия, или пусть там результат небрежности самых российских военных, неудачно покуривших рядом с военными складами.

Главное, что это оружие, которое уничтожается прямо на наших с вами глазах, уже не сможет быть использовано против украинских Вооруженных Сил. Не сможет быть использовано на поле сражений.

Ведь после оккупации Крыма россией в 2014 году остров просто превратился в плацдарм для дальнейшей агрессии. Кстати, именно для этого его и оккупировали. Все эти разговоры о скромности Крыма, о том, что он необходим для российской исторической памяти, что в Крыму якобы подавляется так называемое русскоязычное население, которое не хочет ничего знать об Украине и украинской культуре и языке, – все это были исключительно поводы для создание такого плацдарма. Для создания угроз не только Украине, но и другим черноморским государствам.

Ведь напомним, что черноморский флот России принимал участие в агрессивных действиях России против Грузии еще в 2008 году. И, конечно, кремль готовился к использованию этого флота не только как оккупационного контингента на территории Украины, но и для дальнейших агрессивных действий против других стран, расположенных на побережье Черного моря.

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Колыбель войны

Для всего этого владимиру путину и нужен был Крым. И мы это прекрасно отдаем себе отчет в нашей собственной истории. Ведь для чего русские большевики оккупировали Украину в 1920 году? Для того чтобы восстановить империю? Конечно. Для того чтобы бороться с украинским национальным духом? Конечно. Но не только для этого – еще и для того, чтобы превратить Украину в плацдарм для дальнейших агрессивных действий России.

Как это, кстати, сейчас происходит с фактически оккупированной россиянами беларусью, с территории которой к нам приходят агрессивные войска и взлетают самолеты для бомбардировки мирных украинских городов. А с территории оккупированной Украины в 1939 году российские войска шли на Польшу по договоренности с тогдашним главным союзником россиян, союзником иосифа сталина, рейхскацлером адольфом гитлером. С территории Украины россияне угрожали Румынии, Венгрии, другим соседним странам.

Именно для этого – для угроз и дальнейшей агрессии – им требовалась завоеванная территория. У Крымского полуострова, отторгнутого от Украины в 2014 году, та же печальная судьба плацдарма. Просто потому, что россияне любую территорию превращают не в землю для благосостояния, а в плацдарм.

Вот почему Крым и превратился фактически из полуострова, на котором всегда отдыхали мирные люди, из полуострова-курорта в полуостров-военный склад. Вот почему весь смысл для россии в Крыму – готовить дальнейшие агрессивные действия против украинского народа, бороться с украинскими вооруженными силами, пытаться оккупировать как можно больше территорий на украинском юге. Зачем? Чтобы с украинского юга продвигаться дальше по украинской земле, думать уже о том, как оккупировать Республику Молдова, как угрожать Румынии.

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Остановить зверя

И вот почему так важно, чтобы все эти склады под Джанкоем уничтожались. Вот почему так важно, чтобы ситуация, связанная с украинским сопротивлением российским войскам, была стабильно критической для российского врага.

Мы сейчас смотрим на случившееся под Джанкоем и понимаем, как много человеческих жизней спас этот взрыв военных складов. Как нарушается российская логистика, как меняются буквально на наших глазах российские политические планы проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ведь если россиянам нечем будет воевать, они будут вынуждены останавливаться. А если хищный зверь вынужден останавливаться, он может начать думать о прекращении своих агрессивных действий. Ведь только победа над русскими в войне – это прямой путь к миру в Украине, к миру в Европе.

Но для этого мира у россиян должно быть как можно меньше оружия, чтобы убивать, у россиян должно быть как можно меньше социальных возможностей, чтобы продолжать милитаризацию своего общества. И каждый взрыв военного состава, каждые новые санкции против России, каждый новый эпизод экономического краха этого государства приближает именно мир. Итак, порадуемся тому, что видим сейчас в Крыму.

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