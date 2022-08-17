Повернення карми

Щоб подивитися, що ж це відбувається, на місце події прибув навіть маріонетковий очільник Криму, колаборант сергій аксьонов. І вибухи відбувалися просто у прямому ефірі, під час виступу голови маріонеткового "уряду" Криму.

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Таким чином, на території окупованого півострова повторюються підриви військових складів, які ми вже спостерігали під Саками. І, звичайно, тут питання навіть не в тому, у зв'язку з чим відбувається підрив складів: чи це влучання української зброї, чи організована диверсія, чи хай там результат недбалості самих російських військових, які невдало покурили поруч із військовими складами.

Головне, що ця зброя, яка знищується просто на наших із вами очах, вже не зможе бути використана проти українських Збройних Сил. Не зможе бути використана на полі битв.

Адже після окупації Криму росією у 2014 році півострів просто перетворився на плацдарм для подальшої агресії. До речі, саме для цього його і окуповували. Всі ці розмови про скральність Криму, про те, що він необхідний дл російської історичної пам'яті, що в Криму нібито пригнічується так зване російськомовне населення, яке не хоче нічого знати про Україну та українську культуру і мову, – все це були винятково приводи для створення такого плацдарму. Для створення загроз не тільки для України, але й для інших чорноморських держав.

Адже нагадаємо, що чорномрський флот рф брав участь в агресивних діях росії проти Грузії ще у 2008 році. І, звичайно ж, кремль готувався до використання цього флоту не тільки як окупаційного контингенту на території України, але й для подальших агресивних дій проти інших країн, розташованих на узбережжі Чорного моря.

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Колиска війни

Для всього цього володимиру путіну і був потрібний Крим. І ми це прекрасно усвідомлюємо з нашої власної історії. Адже для чого російські більшовики окуповували Україну 1920 року? Для того, щоб відновити імперію? Авжеж. Для того, щоб боротися з українським національним духом? Авжеж. Але не лише для цього – ще й для того, аби перетворити Україну на плацдарм для подальших агресивних дій росії.

Як це, до речі, зараз відбувається з фактично окупованою росіянами білоруссю, з території якої до нас приходять агресивні війська і злітають літаки для бомбардування мирних українських міст. А зтериторії окупованої України у 1939 році російські війська йшли на Пошльщу за домовленістю із тодішнім головним союзником росіян, союзником йосипа сталіна, рейхскацлером Адольфом Гітлером. З території України росіяни погрожували Румунії, Угорщині, іншим сусіднім країнам.

Саме для цього – для погроз і подальшої агресії – їм була потрібна завойована територія. У Кримського півострова, відторгнутого від України у 2014 році, та ж сама сумна доля плацдарму. Просто тому, що росіяни будь-яку територію перетворюють не на землю для добробуту, а на плацдарм.

Ось чому Крим і перетворився фактично з півострова, на якому завжди відпочивали мирні люди, з півострова-курорту на півсотрів-військовий склад. Ось чому весь сенс для росії у Криму – готувати подальші агресивні дії проти українського народу, боротися з українськими Збройними Силами, намагатися окупувати якомога більше територій на українському півдні. Для чого? Для того, щоб з українського півдня просуватися далі по українській землі, думати вже про те, як окупувати Республіку Молдова, як погрожувати Румунії.

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Зупинити звіра

І ось чому є таким важливим, щоб всі ці склади під Джанкоєм знищувалися. Ось чому є таким важливим, щоб ситуація, пов'язана з українським опором російським військам, була стабільно критичною для російського ворога.

Ми зараз дивимося на те, що сталося під Джанкоєм, і розуміємо, як багато людських життів врятував цей вибух військових складів. Як порушується російська логістика, як змінюються буквально на наших очах російські політичні плани щодо проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях України.

Адже якщо росіянам не буде чим воювати, вони будуть змушені зупинятися. А якщо хижий звір змушений зупинятися, він може почати думати про припинення своїх агресивних дій. Адже тільки перемога над росіянами у війні – це прямий шлях до миру в Україні, до миру у Європі.

Але для цього миру у росіян має бути якомога менше зброї, щоб вбивати, у росіян має бути якомога менше соціальних можливостей, щоб продовжувати мілітаризацію свого суспільства. І кожен вибух військового складу, кожні нові санкції проти росії, кожен новий епізод економічного краху цієї держави наближає саме мир. Тож порадіймо тому, що бачимо зараз у Криму.

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