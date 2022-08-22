"Жареные" цифры

Да, это действительно так, хоть и не совсем так. Дело в том, что 45 тысяч – это с учетом не боевых родов войск и персонала.

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Если говорить о конкретно боевых подразделениях, то это примерно 17 тысяч человек, сухопутных войск и сил специальных операций. Но на самом деле более-менее, и на этом нужно акцентировать внимание, боеспособных – не более 20-ти батальонно-тактических групп и тактических групп. То есть примерно 10 тысяч человек.

Железный аргумент для лукашенко

То есть за полгода ВСУ перемололи четыре боеспособных состава белорусской армии и это даже без учета того, что оснащение и подготовка вооруженных сил России, особенно подразделений, принявших участие во вторжении в первые недели, на порядок выше, чем у вооруженных сил республики беларусь.

О главном США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно

Это, кстати, еще к вопросу о том, задействует ли лукашенко свою армию против Украины. Не задействует. Потому что прекрасно понимает, что через месяц останется без армии вообще.

Важно – в армии оккупантов началось массовое дизертирство из-за поражений в Украине: смотрите видео