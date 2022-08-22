"Смажені" цифри

Так, це справді так, хоч і не зовсім так. Справа в тому, що 45 тисяч – це з урахуванням не бойових родів військ та персоналу.

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Якщо говорити про конкретно бойові підрозділи, то це приблизно 17 тисяч осіб, сухопутних військ та сил спеціальних операцій. Але насправді більш-менш, і на цьому треба акцентувати увагу, боєздатних – не більше 20 батальйонно-тактичних груп і тактичних груп. Тобто приблизно 10 тисяч осіб.

Залізний аргумент для лукашенка

Тобто за півроку ЗСУ перемололи чотири боєздатних склади білоруської армії й це навіть без урахування того, що оснащення і підготовка збройних сил рф, особливо підрозділів, що взяли участь у вторгненні в перші тижні, на порядок вищі, ніж у збройних сил республіки білорусь.

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Це, до речі, ще до питання про те, чи лукашенко задіє свою армію проти України. Не задіє. Бо чудово розуміє, що за місяць залишиться без армії взагалі.

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