Такі заявили прем'єр-міністр Канади та канцлер Німеччини зробили під час спільного виступу на другому саміті Кримської платформи. Виступали політики на ньому дистанційно.

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Нові санкції проти росії

Трюдо зазначив, що напередодні Дня Незалежності хоче висловити підтримку боротьбі українців за цю незалежність. Він наголосив, що Канада завжди підтримуватиме цілісність України.

За словами політика, уряд його країни разом із партнерами продовжуватиме санкції проти 1750 людей та організацій з росії та білорусі.

Ми оголошуємо нові санкції. Ще 62 особи й одне підприємство оборонного сектору, що бере участь у війні проти України, потрапляють під обмеження,

– заявив Трюдо.

Він наголосив, що засмучений через наслідки цієї війни. Через смерті, інфляцію, економічну та продовольчу кризи. Тому Канада надала Міжнародному валютному фонду 450 мільйонів доларів. Українці можуть отримати ці гроші в позику й закупити пальне для зими. Крім того, 52 мільйони доларів підуть на розбудову елеваторів для зерна.

За словами Трюдо, Канада буде посилено боротися з російськими фейками. Крім того, він зазначив, що в жодному разі не можна звикати до війни.

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Допомога від Німеччини

Олаф Шольц висловив захоплення українцями та мужністю, яка викликає повагу у всьому світі. Він заявив про надання пакета військової допомоги. Мовиться про системи ППО, боєприпаси та ракетні комплекси.

Крім того, канцлер запевнив, що світ ніколи не визнає окуповані росією території України.

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