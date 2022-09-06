Шольц відмовив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю у постачанні додаткового важкого озброєння. Про це стало відомо з українських урядових кіл.

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Україна не отримає танків від Німеччини

В уряді Шольца зауважили, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах. Але Шольц не пообіцяв постачань танків Leopard 2A4. Він був "загальним і неконкретним" у розмові зі Шмигалем. Канцлер не виявив "жодного бажання змінити свою негативну позицію щодо поставок озброєння".

Зазначається, що Шольцу запропонували, аби Leopard 2 постачалися безпосередньо німецькою промисловістю.

Welt вказує, що підставою для цього була пропозиція від групи зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямого постачання в Україну, коли компанія вже домовилася про постачання в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастини та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 мільярдів євро, а тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладання договору.

Характеристика танку

Leopard 2 може боротися із ціллю на відстані до 5 кілометрів, вражати цілі на ходу і на місці, а також долати воду завглибшки до 4 метрів. Танк має основний приціл із лазерним далекоміром і тепловізійним приладом, що робить його цілком здатним до нічних боїв.

Танк німецької армії, стоїть на озброєнні Австрії, Іспанії, Угорщини, Польщі, інших союзників НАТО, а також Сінгапуру та Швейцарії. Загалом з 1979 року їх було вироблено близько 3 200 одиниць.

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