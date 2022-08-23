В Минобороны аргументировали отказ тем, что Германия должна быть готова к тому, что россия может воспользоваться любой слабостью в оборонной готовности НАТО. Это для 24 канала прокомментировал немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

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У Германии не так много техники

Он отметил, что современная Германия – сильное и мощное государство в экономической сфере, но не в оборонной. В арсенале этой страны не так много техники. Так, по словам Умланда, если США имеют примерно 6 000 танков, то Германия – всего 300, то есть у нее действительно нет возможности передать Украине много. Он считает такое малое количество накопленной техники большой ошибкой со стороны Германии.

Для Германии это поистине непростой вызов. Я думаю, что Украина сейчас имеет более боеспособную армию, чем Германия,

– констатировал политолог.

Кроме того, он напомнил, что сейчас действует политика Запада по поводу того, чтобы не передавать Украине танки западных образцов. То, что до сих пор передавали Украине из НАТО – советские типы танков. Умланд считает, что если другие страны Альянса начнут передавать именно западные танки, к ним, по возможности, присоединится и Германия.

Военное сотрудничество – новое для Германии

Политолог определил еще одну проблему не столь активной поддержки Украины. Он пояснил, что для Германии такая отрасль внешней политики, как военно-технологическое сотрудничество, совершенно новая. До февраля 2022 года там фактически этим не занимались.

Традиционные для внешней политики Германии – это инвестиции, культурный обмен, научное сотрудничество. Военные вопросы для страны – новые, поэтому, вероятно, ожидают, что будут делать США, Великобритания, Франция.

"Правительство смотрит на другие страны и ищет свой путь в этом. Поэтому все так медленно происходит", – убежден Умланд.

Какая-то тяжелая техника из Германии уже есть в Украине, но не столько, сколько нужно. К сожалению, Германия не подготовилась к этой войне – и в энергетике, и в военных делах,

– подытожил политолог.

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