Министерство обороны Германии не захотело увеличивать объемы военной помощи для Украины, героически борющейся с российскими оккупантами. Канцлер Олаф Шольц заверил, что будет делать все для того, чтобы наше государство одолело врага, на всех фронтах.

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Германия будет поддерживать Украину вплоть до победы

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Монреаль заверил, что его главная задача остается неизменной – сделать все для победы Украины в борьбе с российскими оккупантами. Это касается всех возможных средств: финансов, санкций и оружия.

Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшим снабжением оружия,

– сказал Шольц.

Он убежден, что немецкое оружие и новейшие системы, получаемые ВСУ, уже изменяют ход войны и очень эффективно проявляют себя на поле боя. Запад продолжит предоставлять Украине все средства, необходимые для победы над врагом.

Также Шольц подчеркнул, что уже обсуждаются планы по восстановлению Украины, сильно пострадавшей от нападения россиян. Некоторые проекты даже начали реализовываться.

Что касается ответственности России за развязывание войны, то позиция Германии и Запада тверда – оккупанты должны ощутить все катастрофические последствия своих преступлений.

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