Отказ предоставить дополнительную помощь Украине озвучил официальный представитель министерства обороны Германии.

Важно Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС: такая же позиция у США

Он добавил, что Германия действительно должна быть готова к тому, что путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО. Представитель германского минобороны напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по Альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора.

Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на разных театрах военных действий – а такие в мире были,

– добавил представитель военного ведомства Германии.

Позиция депутатов Бундестага

Коалиционные германские депутаты призвали поставлять оружие Украине дополнительно. При этом они уверяют, что это следует делать, даже если Бундесвер временно ослабнет. Такую статью в немецком СМИ опубликовали члены Бундестага Кристиана Клинка, Сара Нанни и Александр Мюллер.

"Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности. Агрессивная война россии является поворотным моментом и требует открытия новых путей для защиты нашей цели мирового порядка, основанного на правилах, в котором руководит сила закона, а не закон сильнейшего", – говорят депутаты.

Политики из сферы безопасности говорят, что преследуют долгосрочный план продолжения поставок систем вооружения. Также он включает:

обучение,

боеприпасы,

техническую поддержку.

Для этого они хотят согласовать подход со странами-партнерами и военной промышленностью. Уверяют, что новая техника для Бундесвера, союзников и Украины должна быстро поступить.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений. В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.