Про це 24 каналу розповів російський журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, загарбники від самого початку не були налаштовані на поразку й тепер не знають, як діяти.

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На тлі поразок окупанти вигадують героїчні історії

Яковина зазначив, що в умовах, коли нема реальних досягнень на фронті й там усе дуже сумно – російським пропагандистам доводиться висмоктувати з пальця різні історії.

За його словами, яскравим прикладом цього є вигадка про десант, який нібито Україна застосувала в районі Енергодару приблизно тиждень тому. Окупанти приплели туди британських інструкторів, а мало не Джеймс Бонд особисто керував цією історією.

Потім через деякий час з'ясувалося, що взагалі нічого не було. Тобто навіть натяку на якийсь десант, повністю історію від А до Я вигадали,

– зауважив російський журналіст.

Тобто, наголосив міжнародний оглядач, росії та її пропагандистам зараз тільки цим і доводиться займатися.

Яковина про грубі проколи російської пропаганди: дивіться відео

"У пропаганди нема навіть відповідної методички"

Яковина заявив, що окупанти від самого початку не були налаштовані на відступ, на поразку. І, коли починають відбуватися подібні речі – вони не знають, як діяти.

Тобто у пропаганди нема навіть відповідної методички на цей випадок,

– наголосив він.

Російський журналіст зауважив, що окупанти абияк викрутилися з островом Зміїний та з крейсером "москва". Але тепер вони не можуть сказати, що Херсонська область не має жодного значення і її залишили як "жест доброї волі".

У це ніхто не повірить, навіть найшаленіші ватники. Тому у них зараз дуже велика криза жанру, мучаться бідолахи,

– сказав Яковина.

Те ж саме, додав він, і щодо Балаклії, адже росіяни порозвішували в місті триколори, оголосивши, що все росія там назавжди. Тому будь-які заяви про те, що росіяни просто туди прийшли, постояли й пішли, – у це ніхто не повірить, навіть самі ватники.

Більше про російську пропаганду

У росії з'явився черговий фейк про знищення української військової техніки. Цього разу російські пропагандисти поспішили з черговими вигаданими успіхами армії окупантів.

російські пропагандисти на фоні своєї безпорадності впадають в істерики. Вкотре відзначився один із головних путінських ідеологів владімір соловйов.

росію ніяк не відпускає минуле, яке пропагандисти щосили намагаються викривити. Наприклад, росіянам вирішили розповісти, як ОУН буцімто воювала на стороні Німеччини в роки Другої світової війни.

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