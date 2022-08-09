У росії дуже полюбляють виправдовувати теперішню війну привидами минулого. Одним із таких інструментів стало поширення фейків про співпрацю Організації українських націоналістів з Німеччиною під час Другої світової війни. Мета таких дій проста – вкласти росіянам у голову, що поняття "націоналізм" та "нацизм" нібито є ідентичними.

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Що в росії називають злочинами націоналістів

російські ЗМІ почали активно поширювати матеріали фсб про "злочини ОУН", щоправда, у "роки великої вітчизняної". Це важливий момент – росіяни не говорять про Другу світову, бо воліють забути про деякі "цікаві" моменти, до яких ми повернемося згодом.

У фбс опублікували матеріали допитів представників німецької розвідки у процесі Нюрнберзького трибуналу – суду над військовими злочинцями нацистської Німеччини. У цих документах ідеться про те, що нібито Євгена Коновальця – засновника та першого керівника ОУН, завербували для підривної діяльності проти Польщі. Така версія гарно накладається на те, що через історичні причини до Другої світової війни між поляками та українцями на Заході України були тривалі конфлікти.

Після смерті Євгена Коновальця ОУН розділилося на так званих "мельниківців", під проводом Андрія Мельника, та на "бандерівців" – під проводом Степана Бандери, чиє ім'я так лякає росіян.

У фсб "звинуватили" Мельника у співпраці з націоналістами з тої частини України, яка опинилася у складі СРСР для підривної діяльності проти комуністів.

Маніпуляції в історії про Бандеру

З "секретними матеріалами" про фсб виходить дивна річ – цитатами з допитів росіяни подають загальновідому інформацію про Степана Бандеру – те, що він втік із в'язниці, в яку його ув'язнила польська влада, наприклад. Однак згадати факт про те, що Бандера у перші тижні нападу Німеччини на СРСР потрапив у концтабір "Заксенгаузен". Цей факт фсб подає обережно як "припинення співпраці через нібито привласнення Бандерою німецьких грошей".

Неочікуваним моментом у російських документах стала згадка Данила Скоропадського – сина Павла Скоропадського, гетьмана Української держави у 1918 році. З посиланням на допити німців, росіяни стверджують, що Скоропадський-молодший нібито сам пропонував німцям роботу на них, але є один момент – від початку Другої світової війни Данило Скоропадський за дорученням батька працював у Великій Британії.

І найбільш абсурдний висновок публікації росіян – метою ОУНівців нібито була "чесна та віддана служба Німеччині".

Що приховують самі росіяни

Говорячи про найтрагічнішу війну в історії людства, росіяни висвітлюють лише одну її частину – війну Німеччини проти СРСР. Однак тут є цікавий момент – СРСР разом з Німеччиною почали Другу світову війну, чого зараз і цураються росіяни.

23 серпня 1939 року, за лічені дні до нападу Німеччини на Польщу, у Москві була підписана угода "про ненапад", яка увійшла в історію як пакт Молотова — Ріббентропа. Якщо коротко – Німеччина та СРСР зобов'язалися не нападати одне на одного. Однак до цього пакту був ще таємний протокол, яким було поділено Східну Європу між двома тоталітарними режимами.

1 вересня Німеччина напала на Польщу, а вже 17 вересня на територію Заходу України і Заходу білорусі, які в той час були у складі Польщі, зайшли радянські війська.

Ще одним не менш цікавим моментом є спільний парад у Бересті 22 вересня 1939 року, на якому були німецькі та радянські військові.



Командири німецьких і радянських військ на параді у Бересті / Фото німецьких архівів

Та війна між двома тоталітарними режимами була лише питанням часу й пакт Молотова – Ріббентропа першим порушив Гітлер, який напав на СРСР.

Чи співпрацювала ОУН з Німеччиною

Після радянської окупації Заходу України у 1939 році, усе населення регіону стало жертвами терору та репресій. "Асвабадітєлі" викликали здивування у місцевих мешканців. Звичайно, що прагнення українців до створення власної держави СРСР не підтримувало.

Після нападу Німеччини на СРСР, в ОУН сподівалися, що нацисти не будуть такими категоричними щодо цього питання. Тому 30 червня у Львові Ярослав Стецько проголосив Акт відновлення Української Держави, співавтором якого був Степан Бандера. Німцям такий крок не сподобався, тому через 6 днів вони затримали Бандеру і відправили його у концтабір. Так фактично почалася війна ОУН, а пізніше й УПА одразу проти двох тоталітарних режимів – німецького та радянського. Однак російська пропаганда намагається вибілити себе в цій історії.

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