Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, в будь-якому разі комусь усе ж доведеться брати російську столицю.

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"Режим у росії не може жити інакше"

Шейтельман зазначив, що Україна поламала поточні плани глави кремля. З дуже великою ймовірністю у випадку нашої перемоги в цій війні путін не втримається при владі, але збережеться його режим. Тобто прийдуть до влади якісь інші люди, які продовжать діяльність путіна.

Цей режим не може жити інакше. Він мусить мати ворога на Заході. Він зобов'язаний готуватися до війни і будувати армію,

– сказав політтехнолог.

Адже, зауважив він, на що іще владі у росії витрачати гроші, які вона отримуватиме, як і раніше, від газу та нафти.

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"Комусь доведеться брати кремль"

Шейтельман вважає, що є мирний вихід із ситуації. Якщо зміна тоталітарного режиму в росії на демократичний відбудеться раніше.

Тобто хтось повинен здобути перемогу над путінським режимом. Це може бути Захід весь разом, НАТО або російська опозиція в якомусь вигляді, яка якось переможе,

– зазначив він.

Тобто, на думку політтехнолога, ключ до миру – у москві. Тому в будь-якому разі доведеться брати столицю росії.

Питання кому? Силам НАТО або російській опозиції доведеться кремль якось брати,

– заявив Шейтельман.

За його словами, мовиться про те, щоб штурмувати мирно, не обов'язково зі стріляниною. Адже повалили ж режими такого роду в різних країнах. У деяких це відбулося з невеликими жертвами.

Не обов'язково тотальну війну влаштовувати. Це найгірший сценарій – тотальна війна, але до нього Захід має готуватися. Він і готується до цього нього,

– вважає політтехнолог.

За словами Шейтельмана, найкращим сценарієм є те, що в росії переможуть ліберали.

Він загалом бачить такий сценарій для росії – путін втрачає владу в результаті перемоги України у війні. А його наступник утримується рік – півтора. Тому що з нього не встигнути створити нового путіна, адже нинішнього главу кремля формували 22 роки.

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Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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