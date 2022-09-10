Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, в любом случае, кому-то все же придется брать российскую столицу.

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"Режим в россии не может жить иначе"

Шейтельман отметил, что Украина сломала текущие планы главы кремля. С очень большой вероятностью в случае нашей победы в этой войне путин не удержится у власти, но сохранится его режим. То есть придут к власти другие люди, которые продолжат деятельность путина.

Этот режим не может жить иначе. Он должен иметь врага на Западе. Он обязан готовиться к войне и строить армию,

– сказал политтехнолог.

Ведь, отметил он, на что еще властям в россии тратить деньги, которые они будут получать по-прежнему от газа и нефти.

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"Кому-то придется брать кремль"

Шейтельман считает, что есть мирный выход из ситуации. Если смена тоталитарного режима в россии на демократический произойдет раньше.

То есть, кто-то должен одержать победу над путинским режимом. Это может быть Запад весь вместе, НАТО или российская оппозиция в каком-то виде, которая как-то победит,

– отметил он.

То есть, по мнению политтехнолога, ключ к миру – в москве. Поэтому в любом случае придется брать столицу россии.

Вопрос кому? Силам НАТО или российской оппозиции придется кремль как-то брать,

– заявил Шейтельман.

По его словам, говорится о том, чтобы штурмовать мирно, не обязательно со стрельбой. Ведь свергли же режимы такого рода в разных странах. У некоторых это произошло с небольшими жертвами.

Не обязательно тотальную войну устраивать. Это самый плохой сценарий – тотальная война, но к нему Запад должен готовиться. Он и готовится к этому нему,

– считает политтехнолог.

По словам Шейтельмана, лучшим сценарием является то, что в россии победят либералы.

Он, в общем, видит такой сценарий для россии – путин теряет власть в результате победы Украины в войне. А его преемник держится год – полтора. Потому что из него не успеть создать нового путина, ведь нынешнего главу кремля формировали 22 года.

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