Це підтверджує і новий звіт розвідки Великої Британії. Фахівці кажуть, що шойгу взагалі вже нічим не командує.

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російські солдати сміються із шойгу

За даними британських розвідників, російський міністр оборони сергій шойгу зараз відсторонений від керівництва. путіна про хід війни інформують безпосередньо оперативні командири.

Також розвідка має інформацію, що російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво. Адже так званий прогрес росії зупинився.

шойгу, ймовірно, довго намагався подолати свою репутацію нестачі значного військового досвіду. Адже він більша частина його кар'єри минула в МНС та сфері будівництва.

Дані британської розвідки

владімір путін може бути сильно обурений перебігом так званої спецоперації в Україні. І винних він шукає серед військових. У розвідці Великої Британії заявляли, що путін разом з міністром оборони росії сергєєм шойгу звільнили щонайменше шістьох генералів.

Також у розвідці Великої Британії припускали, з чим може бути пов'язано те, що росіяни активізувалися зараз на Донбасі. Можливо, це щоб відтягнути туди додаткові підрозділи Збройних Сил України. Ймовірно, російське командування прийняло таке рішення на тлі повідомлень про плани України щодо масштабного контрнаступу.

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