Актуальну інформацію про те, що робиться на полі бою опублікував на ранок 29 серпня Генштаб ЗСУ. Дії окупантів переважно були невдалими.

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Обстріли Харківського напрямку

Наші військові повідомили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Бив з авіації біля Нового. Продовжує інтенсивно вести повітряну розвідку БпЛА.

Бої на Донбасі

У Генштабі повідомили, що на Слов'янському напрямку були обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Ворог задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина. ЗСУ завдали втрат, загарбники відійшли. Щоб покращити тактичне положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, та все безуспішно.

На Краматорському напрямку були ворожі обстріли із наявних артилерійських систем неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар'ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку були обстріли ворога військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. росіяни били з авіації у районах Яковлівки та Кодеми, вели повітряну розвідку БпЛА на зазначеному напрямку. Українські захисники зупинили спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого.

На Авдіївському напрямку під вогнем ворога опинилися райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, але без успіху.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли наші позиції із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Робить все, щоб поповнити свої втрати.

російські окупанти обстрілювали із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате. Щоб завдати ударів загарбники задіяли авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів.

Генштаб також попередив, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на тому, щоб вести розвідку та блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

ЗСУ завдають втрат ворогу

В оперативному командуванні "Південь" розповідали, що ситуація в регіоні 28 серпня була складною, але контрольованою.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи скоригували кількість окупантів на правому березі Дніпра. Підтверджені втрати ворога за 28 серпня на Півдні становили: 41 загарбник, 2 безпілотні літальні апарати, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1".

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