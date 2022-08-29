Актуальную информацию о том, что делается на поле боя, опубликовал на утро 29 августа Генштаб ВСУ. Действия оккупантов преимущественно были неудачными.

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Обстрелы Харьковского направления

Наши военные сообщили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории возле Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Бил из авиации возле Нового. Продолжает интенсивно вести воздушную разведку БпЛА.

Бои на Донбассе

В Генштабе сообщили, что на Славянском направлении были обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Враг задействовал разведывательную БпЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населённого пункта Долина. ВСУ нанесли потери, захватчики отошли. Чтобы улучшить тактическое положение, враг вел штурмовые действия у Богородичного, но все безуспешно.

На Краматорском направлении были вражеские обстрелы из имеющихся артиллерийских систем недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении были обстрелы врага военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. россияне били из авиации в районах Яковлевки и Кодемы, вели воздушную разведку БпЛА на указанном направлении. Украинские защитники пресекли попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева.

На Авдеевском направлении под огнем врага оказались районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, но без успеха.

На Новопавловском направлении россияне обстреляли позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрел наших позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на том, чтобы не допустить продвижения наших войск. Делает все, чтобы восполнить свои потери.

российские оккупанты обстреливали из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березнеговатое. Чтобы нанести удары, захватчики задействовали авиацию возле Новогригоровки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БпЛА оккупантов.

Генштаб также предупредил, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на том, чтобы вести разведку и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Украинские воины стойко удерживают оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов.

ВСУ наносят урон врагу

В оперативном командовании "Юг" рассказывали, что ситуация в регионе 28 августа была сложной, но контролируемой.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Подтвержденные потери врага за 28 августа на Юге составляли: 41 захватчик, 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1".

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