В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе 28 августа была сложной, но контролируемой. российские оккупанты продолжали боевые действия на занимаемом рубеже обороны. Изменений в составе и положении захватнических войск нет.
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россияне обстреливают города и позиции ВСУ
В течение дня оккупанты дважды пытались штурмовать в направлении Высокополья – Потемкино. Успеха у россиян не было, поэтому они с потерями отошли.
В то же время вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. К счастью, атаки захватчиков прошли без наших потерь.
Кроме этого, россияне дважды нанесли удар по Николаеву с реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрела:
- возник пожар на территории элеватора,
- повреждены другие объекты инфраструктуры,
- человеческих потерь не было. ️
К вечеру захватчики снова ударили по промышленной инфраструктуре Николаева, но уже из "Урагана". Эта атака прошла без существенных разрушений и потерь.
Также в течение дня оккупанты обстреляли несколько раз Никопольский район из систем залпового огня "Град" и ствольной тяжелой артиллерии.
На открытой местности пожарные потушили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще 3 гражданских,
– рассказали в ОК "Юг".
На Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". В результате этого повреждения получили производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших среди гражданских, к счастью, не было.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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ВСУ нанесли оккупантам потери
Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по российским опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в районах:
- Нововознесенского,
- Благодатовки,
- Новопетровки,
- Любомировки,
- Ивановки,
- Вавилового.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Подтвержденные потери врага за сутки на Юге составляют:
- 41 захватчик,
- 2 беспилотных летательных аппарата,
- танк Т-72,
- РСЗО "Ураган",
- зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1",
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С",
- станция радиоэлектронной борьбы,
- 6 единиц автобронетехники.
Окончательные потери врага устанавливают.
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️российские корабли перевозят 20 "Калибров"
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет. В общей сложности на них есть до 20 крылатых "Калибров". Для массовости на дежурство оккупанты добавили еще один большой десантный корабль.
Защитники отметили, что угроза ракетных ударов, диверсий и артиллерийских обстрелов остается актуальной. Поэтому украинцев призывали:
- не пренебрегать сигналами воздушных тревог,
- помнить, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях,
- быть сознательными и внимательными,
- уведомлять компетентные органы о подозрительной деятельности, предметах или лицах.
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