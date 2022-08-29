В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе 28 августа была сложной, но контролируемой. российские оккупанты продолжали боевые действия на занимаемом рубеже обороны. Изменений в составе и положении захватнических войск нет.

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россияне обстреливают города и позиции ВСУ

В течение дня оккупанты дважды пытались штурмовать в направлении Высокополья – Потемкино. Успеха у россиян не было, поэтому они с потерями отошли.

В то же время вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. К счастью, атаки захватчиков прошли без наших потерь.

Кроме этого, россияне дважды нанесли удар по Николаеву с реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрела:

  • возник пожар на территории элеватора,
  • повреждены другие объекты инфраструктуры,
  • человеческих потерь не было. ️

К вечеру захватчики снова ударили по промышленной инфраструктуре Николаева, но уже из "Урагана". Эта атака прошла без существенных разрушений и потерь.

Также в течение дня оккупанты обстреляли несколько раз Никопольский район из систем залпового огня "Град" и ствольной тяжелой артиллерии.

На открытой местности пожарные потушили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще 3 гражданских,
– рассказали в ОК "Юг".

На Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". В результате этого повреждения получили производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших среди гражданских, к счастью, не было.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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ВСУ нанесли оккупантам потери

Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по российским опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в районах:

  • Нововознесенского,
  • Благодатовки,
  • Новопетровки,
  • Любомировки,
  • Ивановки,
  • Вавилового.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Подтвержденные потери врага за сутки на Юге составляют:

  • 41 захватчик,
  • 2 беспилотных летательных аппарата,
  • танк Т-72,
  • РСЗО "Ураган",
  • зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1",
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С",
  • станция радиоэлектронной борьбы,
  • 6 единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага устанавливают.

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️российские корабли перевозят 20 "Калибров"

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет. В общей сложности на них есть до 20 крылатых "Калибров". Для массовости на дежурство оккупанты добавили еще один большой десантный корабль.

Защитники отметили, что угроза ракетных ударов, диверсий и артиллерийских обстрелов остается актуальной. Поэтому украинцев призывали:

  • не пренебрегать сигналами воздушных тревог,
  • помнить, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях,
  • быть сознательными и внимательными,
  • уведомлять компетентные органы о подозрительной деятельности, предметах или лицах.

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