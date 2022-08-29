В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні 28 серпня була складною, але контрольованою. російські окупанти продовжували бойові дії на займаному рубежі оборони. Змін у складі та положенні загарбницьких військ немає.

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росіяни обстрілюють міста та позиції ЗСУ

Протягом дня окупанти двічі намагалися штурмувати в напрямку Високопілля – Потьомкине. Успіху росіяни не мали, тож з втратами відійшли.

Водночас ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. На щастя, атаки загарбників минули без наших втрат.

Окрім цього, росіяни двічі завдали удару по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу:

виникла пожежа на території елеватора,

пошкоджено інші об'єкти інфраструктури,

людських втрат не було. ️

Надвечір загарбники знову вдарили по промисловій інфраструктурі Миколаєва, але вже з "Урагану". Ця атака минула без суттєвих руйнувань та втрат.

Також протягом дня окупанти обстріляли кілька разів Нікопольський район з систем залпового вогню "Град" та ствольної важкої артилерії.

На відкритій місцевості вогнеборці загасили пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще 3 цивільних осіб,

– розповіли в ОК "Південь".

На Криворіжжі росіяни обстріляли Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Внаслідок цього пошкоджень зазнали виробничі об'єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільних, на щастя, не було.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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ЗСУ завдали окупантам втрат

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по російських опорних пунктах та скупченнях ворожої живої сили, озброєння та техніки в районах:

Нововознесенського,

Благодатівки,

Новопетрівки,

Любомирівки,

Іванівки,

Вавилового.

️Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи скоригували кількість окупантів на правому березі Дніпра. Підтверджені втрати ворога за добу на Півдні становлять:

41 загарбник,

2 безпілотні літальні апарати,

танк Т-72,

РСЗВ "Ураган",

зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1",

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С",

станція радіоелектронної боротьби,

6 одиниць автобронетехніки.

Остаточні втрати ворога наразі встановлюють.

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️російські кораблі перевозять 20 "Калібрів"

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводні та 1 підводний носії ракет. Загалом на них є до 20 крилатих "Калібрів". Для масовості на чергування окупанти додали ще один великий десантний корабель.

️Захисники наголосили, що загроза ракетних ударів, диверсій та артилерійських обстрілів залишається актуальною. Тому українців закликали:

не нехтувати сигналами повітряних тривог,

пам'ятати, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах,

бути свідомими та уважними,

повідомляти компетентні органи про підозрілу діяльність, предмети чи осіб.

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