окупанти втрачають життя та техніку

Так, нещодавно розвідка перехопила розмову російських окупантів, в якій загарбник скаржиться, що його танк згорів ще у липні.

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Танк згорів іще у липні, 25-річний механік загинув, – розповідає загарбник.

Розповідає, що про постійні обстріли з артилерії, тож багато поранених та загиблих.

Так, за даними Генштабу, лише за минулу добу знищили 250 російських військових.

Станом на 28 серпня ЗСУ вже ліквідували 46 750 окупантів.

Крім живої сили окупанти втрачають ще й техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося тисячі одиниць ворожих машин перетворити на брухт.

До слова, втрат зазнають окупанти й на тимчасово окупованих територіях. ЗСУ знищують бази загарбників просто блискавично.

Так, сьогодні, 28 серпня, під вогнем українських захисників опинилася база ворога в окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.

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