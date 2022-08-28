окупанти втрачають життя та техніку
Так, нещодавно розвідка перехопила розмову російських окупантів, в якій загарбник скаржиться, що його танк згорів ще у липні.
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Танк згорів іще у липні, 25-річний механік загинув, – розповідає загарбник.
Розповідає, що про постійні обстріли з артилерії, тож багато поранених та загиблих.
Втрати окупантів у війні колосальні
- Так, за даними Генштабу, лише за минулу добу знищили 250 російських військових.
- Станом на 28 серпня ЗСУ вже ліквідували 46 750 окупантів.
- Крім живої сили окупанти втрачають ще й техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося тисячі одиниць ворожих машин перетворити на брухт.
- До слова, втрат зазнають окупанти й на тимчасово окупованих територіях. ЗСУ знищують бази загарбників просто блискавично.
- Так, сьогодні, 28 серпня, під вогнем українських захисників опинилася база ворога в окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.
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