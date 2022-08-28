оккупанты теряют жизнь и технику

Так, недавно разведка перехватила разговор российских оккупантов, в котором захватчик жалуется, что его танк сгорел еще в июле.

Внимание Базу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке точечно уничтожили: эффектное видео

Танк сгорел еще в июле, 25-летний механик погиб, – рассказывает захватчик.

Рассказывает, что постоянные обстрелы из артиллерии, так много раненых и погибших.

Так, по данным Генштаба, только за минувшие сутки уничтожили 250 российских военных.

По состоянию на 28 августа ВСУ уже ликвидировали 46 750 оккупантов.

Кроме живой силы оккупанты теряют еще и технику. Так, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось тысячи единиц вражеских машин превратить в металлолом.

К слову, потери несут оккупанты и на временно оккупированных территориях. ВСУ уничтожают базы захватчиков просто молниеносно.

Так, сегодня, 28 августа, под огнем украинских защитников оказалась база врага в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Также на тему – ВСУ нанесли новый удар возле Каховской ГЭС: смотреть видео