В Новой Каховке после взрыва большое облако дыма
Пока официального подтверждения удара от Генерального штаба ВСУ нет, пишет 24 канал. Однако в социальных сетях появилось видео и фото последствий удара по базе врага.
Кстати Возле Херсона уничтожены склады, техника и ПВО врага – Хлань
В результате удара по базе российских оккупантов в Новой Каховке в небо поднялся густой столб дыма. Сообщается, что "бавовна" произошла на заводе "Сокол".
Местные жители говорят, что завода "Сокол" больше нет, поскольку внутри все разбомбили. Идет речь о том, что точечно прилетело 5 снарядов.
Новая Каховка после удара по базе россиян: видео
Известно, что в результате удара по базе врага гражданское население не пострадало. Потери же российских оккупантов уточняются.
Также в сети появилось фото Новой Каховки после того, как на базу россиян пришло милое "Бавовнятко", о котором сообщали в Министерстве обороны Украины. На кадрах заметно, что "Бавовнятко" разгулялось не на шутку.
Новая Каховка после удара по базе врага / Фото с телеграма Оперативный ВСУ
Официальный комментарий
Военный ТрО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке прокомментировал "бавовну" в Новой Каховке.
Он отметил, что в Новой Каховке россияне получили очередную "бавовну" от ВСУ.
Сообщается, что украинские защитники ударили по штабу врага, который россияне обустроили на заводе "Сокол".
Какая ситуация в Новой Каховке
- В последние месяцы "бавовна" регулярно происходит на складах и базах оккупантов в Херсонской области, в частности в Новой Каховке. Также под огневым контролем ВСУ мост через Каховскую ГЭС.
- В оперативном командовании "Юг" информировали об успехах 24 августа. Наша авиация нанесла 4 удара по позициям оккупантов в Бериславском районе и отработала по системам ПВО врага в Новой Каховке. ️
- Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по Каховскому мосту. В результате были уничтожены 12 оккупантов, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов.
- Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт захватчиков.
- 24 августа неоднократно появлялась информация об ударе по мосту через Каховскую ГЭС. Впоследствии в сети появилось видео, свидетельствующее о плачевном состоянии моста, который весь в дырах и непригоден для проезда.
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