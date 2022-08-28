В Новой Каховке после взрыва большое облако дыма

Пока официального подтверждения удара от Генерального штаба ВСУ нет, пишет 24 канал. Однако в социальных сетях появилось видео и фото последствий удара по базе врага.

Кстати Возле Херсона уничтожены склады, техника и ПВО врага – Хлань

В результате удара по базе российских оккупантов в Новой Каховке в небо поднялся густой столб дыма. Сообщается, что "бавовна" произошла на заводе "Сокол".

Местные жители говорят, что завода "Сокол" больше нет, поскольку внутри все разбомбили. Идет речь о том, что точечно прилетело 5 снарядов.

Новая Каховка после удара по базе россиян: видео

Известно, что в результате удара по базе врага гражданское население не пострадало. Потери же российских оккупантов уточняются.

Также в сети появилось фото Новой Каховки после того, как на базу россиян пришло милое "Бавовнятко", о котором сообщали в Министерстве обороны Украины. На кадрах заметно, что "Бавовнятко" разгулялось не на шутку.



​Новая Каховка после удара по базе врага / Фото с телеграма Оперативный ВСУ

Официальный комментарий

Военный ТрО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке прокомментировал "бавовну" в Новой Каховке.

Он отметил, что в Новой Каховке россияне получили очередную "бавовну" от ВСУ.

Сообщается, что украинские защитники ударили по штабу врага, который россияне обустроили на заводе "Сокол".

Какая ситуация в Новой Каховке

В последние месяцы "бавовна" регулярно происходит на складах и базах оккупантов в Херсонской области, в частности в Новой Каховке. Также под огневым контролем ВСУ мост через Каховскую ГЭС.

В оперативном командовании "Юг" информировали об успехах 24 августа. Наша авиация нанесла 4 удара по позициям оккупантов в Бериславском районе и отработала по системам ПВО врага в Новой Каховке. ️

Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по Каховскому мосту. В результате были уничтожены 12 оккупантов, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов.

Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт захватчиков.

24 августа неоднократно появлялась информация об ударе по мосту через Каховскую ГЭС. Впоследствии в сети появилось видео, свидетельствующее о плачевном состоянии моста, который весь в дырах и непригоден для проезда.

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