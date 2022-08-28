У Новій Каховці після вибуху велика хмара диму

Наразі офіційного підтвердження удару від Генерального штабу ЗСУ немає, пише 24 канал. Однак у соціальних мережах з'явилися відео та фото наслідків удару по базі ворога.

До речі Біля Херсона знищені склади, техніка та ППО ворога, – Хлань

Унаслідок удару по базі російських окупантів в Новій Каховці в небо здійнявся густий стовп диму. Повідомляється, що "бавовна" сталася на заводі "Сокіл".

Місцеві жителі кажуть, що заводу "Сокіл" більше немає, оскільки всередині все розбомбили. Йдеться про те, що точково прилетіло 5 снарядів.

Нова Каховка після удару по базі росіян: відео

Відомо, що внаслідок удару по базі ворога цивільне населення не постраждало. Натомість втрати російських окупантів уточнюються.

Також у мережі з'явилося фото Нової Каховки після того, як на базу росіян завітало миле "Бавовнятко", про яке повідомляли в Міністерстві оборони України. На кадрах помітно, що "Бавовнятко" розгулялося не на жарт.



Нова Каховка після удару по базі ворога / Фото з телеграму Оперативний ЗСУ

Офіційний коментар

Військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбуці прокоментував "бавовну" в Новій Каховці.

Він зазначив, що в Новій Каховці росіяни отримали чергову "бавовну" від ЗСУ.

Повідомляється, що українські захиснили вдарили по штабу ворога, який росіян облаштували на заводі "Сокіл".

Яка ситуація у Новій Каховці

В останні місяці "бавовна" регулярно стається на складах і базах окупантів на Херсонщині, зокрема в Новій Каховці. Також під вогневим контролем ЗСУ міст через Каховську ГЕС.

В оперативному командуванні "Південь" інформували про успіхи протягом 24 серпня. Наша авіація завдала 4 ударів по позиціях окупантів у Бериславському районі й відпрацювала по системах ППО ворога в Новій Каховці. ️

Ракетно-артилерійські підрозділи вкотре вдарили по Каховському мосту. Унаслідок цього було знищено 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки й склад боєприпасів.

Також ЗСУ вразили командно-спостережний пункт загарбників.

Протягом 24 серпня неодноразово з'являлася інформація про удар по мосту через Каховську ГЕС. Згодом у мережі з'явилося відео, яке свідчить про жалюгідний стан мосту, який весь у дірах та непридатний для проїзду.

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