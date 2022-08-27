Мости пошкоджено, тому окупантам суттєво ускладнили логістику. Про це розповів депутат обласної ради Сергій Хлань.

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Чиновник зазначив, що відступати від Херсонщини рашисти не збираються. Фіксують стягування важкої техніки до Криму, хоч, за даними експертів, у росіян вже є труднощі зі зброєю.

Вибухи біля Херсона

Близько 21:00 у місцевих телеграм-каналах з'явились відео із яскравим заревом. Біля Херсону пролунали вибухи. Ймовірно, це чергова успішна робота ЗСУ.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів в ефірі ютуб-каналу "Фейгін Live", що зараз у Херсоні "рветься боєкомплект". За його словами, вибухи лунають на великому складі. При цьому таких інцидентів буває кілька за добу.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що пишуть про роботу високоточної зброї по позиціях окупантів в Херсоні. Повідомляють, що в районі виправної колонії №90 щось горить. На другому поверсі повилітали вікна.

Братчук додав, що колонія відзначилась тим, що її начальник Євген Соболєв перейшов на сторону окупантів. Диверсанти спробували підірвати зрадника та позбавили його обидвох ніг.

Перед тим з'явились повідомлення про вибухи біля Нової Каховки. Також публікували відеодокази.

У регіоні перебої зі світлом

Окремо Хлань повідомив, що на Херсонщині сьогодні були знову перебої зі світлом. Зокрема, у великих містах області і безпосередньо у Херсоні.

Ба більше, є такі села, де електропостачання відсутнє чи не з перших днів окупації. Проте люди все одно залишаються там і не хочуть нікуди їхати. Однак настрої щодо окупантів в населення –незмінні. Загарбника доводиться навіть вивішувати погрози в оголошеннях, щоб не зривали триколори.

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