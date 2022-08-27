Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він окупантів на правому березі Херсонщини описав, як “пацюків, що гризуть кактус, хоча їм боляче”.

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Експерт пояснив, що перебування та збільшення російського контингенту на правому березі Херсонщини – це суїцидальна місія.

Коваленко зазначив, що Антонівський, залізничний та Каховськський мости на Херсонщині одразу неможливо зруйнувати, але ЗСУ продовжують завдавати по них ударів.

Через тиждень – два один з прольотів Антонівського мосту буде зруйновано повністю, його неможливо буде відновити. І хоча понтонні переправи можуть забезпечувати правий берег технікою та підрозділами, це будуть довші терміни,

– зауважив він.

Експерт також запитав – хто казав, що з часом не буде здійснюватися вогневий вплив на ці понтонні переправи?

За його словами, окупанти розміщують на правому березі серйозну групу військ, яка перебуває в патовій ситуації.

Коваленко переконаний, що росіяни зможуть тримати оборону, робити імітацію наступальних дій, але повністю без цих трьох логістичних "артерій" вони будуть блоковані.

А контрнаступальні дії ЗСУ розпочнуться тоді, коли цьому будуть найбільше сприяти умови, зокрема, буде виснаження можливостей окупантів отримувати необхідну кількість постачання для оборони,

– заявив він.

Експерт вважає, що треба зачекати, адже Генштаб ЗСУ та наші військові краще знають, як це буде відбуватися. Але він впевнений, що це буде тільки після того, як ці три логістичні шляхи з лівого на правий берег втратять своє значення.

Де може початися контрнаступ ЗСУ

Коваленко зазначив, що не треба виключати того, що контрнаступ ЗСУ може початися не на Півдні України. Наприклад, є ділянки в зоні бойових дій, де російські окупанти втратили ініціативу та взагалі не активно показють наступальні дії та оборону.

Експерт звернув увагу на північний та північно-східний напрямки під Харковом, адже там в окупантів на сьогодні не відбувається активність загрози наступу, та й оборона в них там квола.

На його думку, ЗСУ можуть здійснити контрнаступальні дії в тому напрямку чи в якомусь іншому. До того ж, Ізюм експерт неодноразово порівнював з Чорнобаївкою.

Коваленко додав, що є напрямки, по яких будуть відбуватися локальні контрнаступальні дії ЗСУ, а не тільки на Півдні.

Олександр Коваленко про дії окупантів на Херсонщині: відео



Ситуація на Херсонщині: останні новини

У Херсонській облраді запевнили, що на сьогодні, за різними оцінками, на правому березі Дніпра зосереджено близько 20 тисяч окупантів. Однак після останніх ударів ЗСУ окупанти опинилися відрізаними від постачання.

Також ЗСУ успішно б'ють з артилерії по Антонівському мосту. Завдяки цьому ворогові дають чітко зрозуміти, що він не зможе використовувати цей об'єкт для транспортування важкої техніки. росіяни повністю зупинили рух цим мостом.

26 серпня українські артилеристи поцілили у Дар'ївський міст, який пролягає через річку Інгулець. Він тепер непридатний для перевезення ворожої техніки. Ба більше, влучання сталось саме тоді, коли загарбники перевозили через міст техніку. Тож пошкоджень зазнала не лише споруда та російська техніка. Є втрати й серед окупантів, більшість з них – "двохсоті".

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що більшість солдатів росії, які сьогодні знаходяться в Херсоні, розуміють, що треба вже тікати.

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