Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он оккупантов на правом берегу Херсонщины описал, как "крыс, грызущих кактус, хотя им больно".

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Эксперт пояснил, что пребывание и увеличение российского контингента на правом берегу Херсона – суицидальная миссия.

Коваленко отметил, что Антоновский, железнодорожный и Каховский мосты на Херсонщине сразу невозможно разрушить, но ВСУ продолжают наносить по ним удары.

Через неделю – две один из пролетов Антоновского моста будет разрушен полностью, его невозможно будет восстановить. И хотя понтонные переправы могут обеспечивать правый берег техникой и подразделениями, это займет более длительные сроки,

– заметил он.

Эксперт также спросил – кто говорил, что со временем не будут оказывать огневое влияние на эти понтонные переправы?

По его словам, оккупанты размещают на правом берегу серьезную группу войск, которая находится в патовой ситуации.

Коваленко убежден, что россияне смогут держать оборону, производить имитацию наступательных действий, но полностью без этих трех логистических "артерий" они будут блокированы.

А контрнаступательные действия ВСУ начнутся тогда, когда этому будут больше способствовать условия, в частности, будет истощение возможностей оккупантов получать необходимое количество поставок для обороны,

– заявил он.

Эксперт считает, что нужно подождать, ведь Генштаб ВСУ и наши военные лучше знают, как это будет происходить. Но он уверен, что это будет только после того, как эти три логистических пути с левого на правый берег потеряют свое значение.

Где может начаться контрнаступление ВСУ

Коваленко отметил, что не следует исключать того, что контрнаступление ВСУ может начаться не на Юге Украины. Например, есть участки в зоне боевых действий, где российские оккупанты потеряли инициативу и вообще не активно показывают наступательные действия и оборону.

Эксперт обратил внимание на северное и северо-восточное направления под Харьковом, ведь там у оккупантов на сегодня нет активности угрозы наступления, да и оборона у них там хилая.

По его мнению, ВСУ могут совершить контрнаступательные действия в том направлении или в каком-либо другом. К тому же, Изюм эксперт неоднократно сравнивал с Чернобаевкой.

Коваленко добавил, что есть направления, по которым будут происходить локальные контрнаступательные действия ВСУ, а не только на Юге.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

В Херсонском облсовете заверили, что на сегодняшний день, по разным оценкам, на правом берегу Днепра сосредоточено около 20 тысяч оккупантов. Однако после последних ударов ВСУ оккупанты оказались отрезанными от поставок.

Также ВСУ успешно бьют из артиллерии по Антоновскому мосту. Благодаря этому врагу дают ясно понять, что он не сможет использовать этот объект для транспортировки тяжелой техники. россияне полностью остановили движение по этому мосту.

26 августа украинские артиллеристы попали в Дарьевский мост, пролегающий через реку Ингулец. Он теперь непригоден для перевозки вражеской техники. Более того, попадание произошло именно тогда, когда захватчики перевозили через мост технику. Поэтому повреждения получили не только сооружение и российская техника. Есть потери и среди оккупантов, большинство из них "двухсотые".

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже бежать.

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