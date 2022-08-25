В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація в регіоні залишається складною та напруженою. Проте її повністю контролюють захисники.
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Окупанти атакують позиції ЗСУ та мирні міста
Окупанти продовжують вести бойові дії на рубежі оборони. За добу 24 серпня у складі та положенні російських підрозділів не відбулося суттєвих змін. Проте протягом дня загарбники двічі намагалися просунутися у напрямку ЗСУ.
Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена,
– зазначили в ОК "Південь".
Окупанти зазнали втрат та відступили. Також успіху не мала спроба штурму ворожого мотострілецького відділення в напрямку Таврійського. Загарбники відступили з втратами.
росіяни, як і завжди, намагалися компенсувати відсутність успіхів на суходолі авіаційними та ракетними ударами. ️Зокрема, вони 6 разів атакували позиції українських захисників гелікоптерами та штурмовою авіацією. На щастя, атаки минули без втрат.
Проте окупанти також вдарили ракетами повітряного базування по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок чого:
- трапилася пожежа в пасажирських вагонах,
- пошкоджень зазнали будівлі, електромережі, автівки,
- 22 людини загинули, а близько 50 – зазнали поранень.
Наразі інформацію щодо цієї атаки уточнюють
Окрім цього, ввечері загарбники атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Ворог скерував їх у напрямку порту. Людських втрат не було. Масштаби руйнувань поки уточнюють.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
Загарбники зазнають втрат на Півдні
️За добу українська авіація завдала 4 ударів по позиціях окупантів у Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці. ️
Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи вкотре вдарили по Каховському мосту. Результати влучань наразі уточнюють. Водночас підтверджені втрати окупантів становлять:
- 12 військових,
- 3 одиниці броньованої автотехніки,
- склад боєприпасів.
Також ЗСУ вразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.
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️Одесит з фсб допомагав росіянам
Правоохоронці повідомили про підозру жителю Одеси, який виправдовував повномасштабне військове вторгнення росії в Україну та злочинні дії окупантів. Під час слідчих дій в нього виявили та вилучили:
- внутрішній і закордонний паспорти громадянина країни-терористки,
- пенсійне посвідчення майора фсб,
- російські банківські картки.
Наразі тривають слідчі дії. Зловмисник перебуває під вартою.
Ще одного агента росії, затримали під час "полювання" за позиціями українських HIMARS у прифронтових районах Миколаївщини. Чоловіка також помістили у СІЗО. Правоохоронці розпочали розслідування.
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У Чорному морі є 4 російські кораблі з "Калібрами"
В Чорному морі триває шторм, тому 12 кораблів та катерів ворожого російського флоту продовжують базуватися ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів,
– наголосили в ОК "Південь".
Тому захисники закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них відповідних фахівців.
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