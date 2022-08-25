В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація в регіоні залишається складною та напруженою. Проте її повністю контролюють захисники.

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Окупанти атакують позиції ЗСУ та мирні міста

Окупанти продовжують вести бойові дії на рубежі оборони. За добу 24 серпня у складі та положенні російських підрозділів не відбулося суттєвих змін. Проте протягом дня загарбники двічі намагалися просунутися у напрямку ЗСУ.

Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена,

– зазначили в ОК "Південь".

Окупанти зазнали втрат та відступили. Також успіху не мала спроба штурму ворожого мотострілецького відділення в напрямку Таврійського. Загарбники відступили з втратами.

росіяни, як і завжди, намагалися компенсувати відсутність успіхів на суходолі авіаційними та ракетними ударами. ️Зокрема, вони 6 разів атакували позиції українських захисників гелікоптерами та штурмовою авіацією. На щастя, атаки минули без втрат.

Проте окупанти також вдарили ракетами повітряного базування по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок чого:

трапилася пожежа в пасажирських вагонах,

пошкоджень зазнали будівлі, електромережі, автівки,

22 людини загинули, а близько 50 – зазнали поранень.

Наразі інформацію щодо цієї атаки уточнюють

Окрім цього, ввечері загарбники атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Ворог скерував їх у напрямку порту. Людських втрат не було. Масштаби руйнувань поки уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Загарбники зазнають втрат на Півдні

️За добу українська авіація завдала 4 ударів по позиціях окупантів у Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці. ️

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи вкотре вдарили по Каховському мосту. Результати влучань наразі уточнюють. Водночас підтверджені втрати окупантів становлять:

12 військових,

3 одиниці броньованої автотехніки,

склад боєприпасів.

Також ЗСУ вразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

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️Одесит з фсб допомагав росіянам

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Одеси, який виправдовував повномасштабне військове вторгнення росії в Україну та злочинні дії окупантів. Під час слідчих дій в нього виявили та вилучили:

внутрішній і закордонний паспорти громадянина країни-терористки,

пенсійне посвідчення майора фсб,

російські банківські картки.

Наразі тривають слідчі дії. Зловмисник перебуває під вартою.

Ще одного агента росії, затримали під час "полювання" за позиціями українських HIMARS у прифронтових районах Миколаївщини. Чоловіка також помістили у СІЗО. Правоохоронці розпочали розслідування.

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У Чорному морі є 4 російські кораблі з "Калібрами"

В Чорному морі триває шторм, тому 12 кораблів та катерів ворожого російського флоту продовжують базуватися ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів,

– наголосили в ОК "Південь".

Тому захисники закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них відповідних фахівців.

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