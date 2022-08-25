Відповідну інформацію посадовець розповів на День Незалежності. Тобто він пояснив, що питання щодо контрнаступу вирішують наші військові.

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Данілов сказав, до чого слід готуватись українцям

Олексій Данілов запевнив, що вся територія України, включно з Кримом та Донбасом, буде звільнена від російських окупантів.

Проте секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що війна складна річ. Тож українцям слід набратися терпіння.

Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами,

– заявив Данілов.

Також політик сказав, що треба готуватись до затяжної війни, адже легкою вона не буде. Ба більше, Україні потрібна така перемога, яка:

"назавжди відіб'є бажання росії воювати проти ЗСУ;

перекреслить можливості росії повторювати усі ті речі;

зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території росії, яка постійно зазіхає на чужі території".

"Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", – пояснив Данілов.

Коротко про останні заяви Олексія Данілова

На початку серпня секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не слухати "диванних експертів" щодо дат початку деокупації наших земель. Також посадовець закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ.

Також секретар РНБО пояснював, що сподівання, що путін зупиниться, – це самообман. Адже глава кремля поклав усе на одну карту – карту війни в Україні.

Данілов додав, що наші війська виконують потужне завдання щодо знищення ворога. Це не можна зробити швидко, бо росія – велика колоніальна країна. Перемогти її буде непросто.

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