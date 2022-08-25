Відповідну інформацію посадовець розповів на День Незалежності. Тобто він пояснив, що питання щодо контрнаступу вирішують наші військові.
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Данілов сказав, до чого слід готуватись українцям
Олексій Данілов запевнив, що вся територія України, включно з Кримом та Донбасом, буде звільнена від російських окупантів.
Проте секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що війна складна річ. Тож українцям слід набратися терпіння.
Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами,
– заявив Данілов.
Також політик сказав, що треба готуватись до затяжної війни, адже легкою вона не буде. Ба більше, Україні потрібна така перемога, яка:
- "назавжди відіб'є бажання росії воювати проти ЗСУ;
- перекреслить можливості росії повторювати усі ті речі;
- зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території росії, яка постійно зазіхає на чужі території".
"Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", – пояснив Данілов.
Коротко про останні заяви Олексія Данілова
- На початку серпня секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не слухати "диванних експертів" щодо дат початку деокупації наших земель. Також посадовець закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ.
- Також секретар РНБО пояснював, що сподівання, що путін зупиниться, – це самообман. Адже глава кремля поклав усе на одну карту – карту війни в Україні.
- Данілов додав, що наші війська виконують потужне завдання щодо знищення ворога. Це не можна зробити швидко, бо росія – велика колоніальна країна. Перемогти її буде непросто.
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