Зараз путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни "згорають". Проте Україна знає про кількість ворожих танків і ракет, якими вони оснащені. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України заявив в інтерв'ю польському виданню.

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Сподіватися, що путін відступить – це обманювати себе

Треба розуміти, що владімір путін поклав усе на одну карту – карту війни з Україною. Сподіватися, що він зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця – самообман,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що наші війська виконують потужне завдання щодо знищення ворога. Це не можна зробити швидко, бо росія — велика колоніальна країна. Перемогти її буде непростим завданням.

Олексій Данілов додає, що Україна усвідомлено бореться не лише за себе, а й за Європу. Тому військова допомога, яку надають нашій державі, допомагає цілому світу.

"Якщо тоталітарна держава переможе, цей "бумеранг" розлетиться по всьому світу, будь-хто своєю силою зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація буде поза будь-яким контролем", – заявив Данілов.

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