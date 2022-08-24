Сейчас путин хочет отдохнуть, потому что видит, что россияне "сгорают". Однако Украина знает о количестве вражеских танков и ракет, которым они оснащены. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью польскому изданию.

Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Надеяться, что пути отступит – это обманывать себя

Надо понимать, что Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца – самообман,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага. Это нельзя сделать быстро, потому что Россия — большая колониальная страна. Победить ее будет непростая задача.

Алексей Данилов добавляет, что Украина осознанно борется не только за себя, но и Европу. Поэтому военная помощь, оказываемая нашему государству, помогает всему миру.

"Если тоталитарное государство победит, этот "бумеранг" разлетится по всему миру, любой своей силой сможет оккупировать какую-то другую страну, и ситуация будет вне любого контроля", - заявил Данилов.

Стоит посмотреть - Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: видео