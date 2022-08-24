За пів року повномасштабної війни росіяни позбулися 12 142 одиниць техніки. Найбільшою втратою для них став крейсер "москва".

До теми росія втратила в Афганістані 15 тисяч бійців, в Україні – вже 80 тисяч, – міноборони Британії

Скільки росіяни втратили кораблів

Вартість цього судна становить 750 мільйонів доларів. Тепер дорогучий корабель тішить риб на дні Чорного моря. Крім "москви". на острові Зміїний та у навколишніх водах ЗСУ знищили російську техніку та судна на 165 мільйонів доларів. Серед них 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла".

Серйозною втратою для ворога став корабель "Саратов" за 75 мільйонів доларів.

Найдорожчі втрати ворога за одиницю

Ракетний крейсер "москва" – 750 мільйонів доларів;

літак Іл-76 – 86 мільйонів доларів;

десантний корабель "Саратов" – 75 мільйонів доларів;

літак Су-30СМ – 50 мільйонів доларів;

літак Су-34 – 40 мільйонів доларів;

літак Су-35 – 32 мільйони доларів;

літак Іл-22ПП – 30 мільйонів доларів;

ЗРК "Тор-М2" – 25 мільйонів доларів;

судно "Василь Бех" – 21 мільйон доларів;

ОТРК "Іскандер"– 21 мільйон доларів.

Понад 32% втрат окупантів – авіація: яка її вартість

Дорого обійшлася росії й "бавовна" на аеродромі в Саках. Там окупанти втратили винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР вартістю орієнтовно 230 мільйонів доларів. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів.

Загалом росія втратила в Україні 234 літаки на 5,3 мільярда доларів. Це становить 32,1% у загальних втратах ворога.

Зверніть увагу! Найбільше окупанти використовують в Україні танки. Вартість Т-72 становить 500 тисяч доларів, а Т-90 – 4 мільйони доларів.

У загальну суму втрат росії видання не включило ракети, які окупанти запустили по Україні. Адже підрахувати точну їхню кількість – неможливо. Лише за перші 2 місяці війни загарбники використали приблизно 1 300 ракет. Їхня вартість – 7,5 мільярда доларів.

Дивіться більше – як ЗСУ нищать окупантів: відео