За минулу добу знищили 250 російських військових. Але відразу ж обмовимося, що це приблизна цифра. А все тому, що вести точну статистику втрат ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати техніки ворога

Зауважимо, що крім живої сили окупанти втрачають ще й техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося тисячі одиниць ворожих машин перетворити на брухт.

танків – 1 942 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 257 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 050 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, найбільше втрат ворог зазнав за минулу добу на Донецькому напрямку. І тут немає нічого дивного, адже саме в цьому регіоні зараз ведуться найактивніші бої. А все тому, що ворог намагається вийти на адміністративні межі області, але це в нього ніяк не виходить.



Актуальні втрати ворога станом на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Донецькому напрямку дуже неспокійно

Так, на Краматорському напрямку окупанти продовжують з артилерії відкривати вогонь. Ворог б'є неподалік Слов'янська, Верхньокам'янського, а також Сіверська.

Щось подібне спостерігається на Бахмутському напрямку. Але там атаки здійснюються також з танків, ствольної та реактивної артилерії. окупанти б'ють по районах Бахмута, Бахмутського, Соледара, Шумів, Веселої Долини, Яковлівки, Майорська, а також Зайцевого. Поблизу Кодеми зафіксували авіаудар.

Спостерігалися також спроби ворога наступати на напрямках Вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцевого. Але там ЗСУ зупинили окупантів, а також відкинули їх.

З танків, ствольної й реактивної артилерії били й на Авдіївському напрямку. Загарбники атакували райони Невельського, Водяного, Орлівки, Новоолександрівки, Веселого, Нью-Йорка, Красногорівки, Мар'їнки, а також Первомайського. Не минулося й без авіаударів, які завдали поруч з Валентинівкою та Водяним.

Зафіксовано також спробу наступу на напрямку Лозове – Первомайське. Але й там у ворога нічого не вийшло, тож після жорсткої відсічі окупантам довелося відійти.

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