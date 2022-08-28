ворог провалив штурм на Слов'янському напрямку

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 28 серпня.

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Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти,

– йдеться у повідомленні.

Два невдалі наступи

За даними Генштабу російські окупанти намагалися вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцевого. Та отримали відсіч від українських захисників – росіян вдалось відкинути назад.

Також ворог вимушено відступив у напрямку Лозове – Первомайське, після чергового невдалого наступу.

Коротко про ситуацію на фронті

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку російська армія продовжує обстрілювати населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Ситуація на Донбасі найскладніша. Окрім відбитих наступів на Слов'янському напрямку, ворог продовжує обстрілювати цивільну та військову інфраструктури біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

Окрім відбитих наступів на Слов'янському напрямку, ворог продовжує обстрілювати цивільну та військову інфраструктури біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки. Біля Бахмуту теж гаряче – окупанти з танків обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ.

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