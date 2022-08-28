ворог провалив штурм на Слов'янському напрямку
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 28 серпня.
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Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти,
– йдеться у повідомленні.
Два невдалі наступи
За даними Генштабу російські окупанти намагалися вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцевого. Та отримали відсіч від українських захисників – росіян вдалось відкинути назад.
Також ворог вимушено відступив у напрямку Лозове – Первомайське, після чергового невдалого наступу.
Коротко про ситуацію на фронті
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
- На Харківському напрямку російська армія продовжує обстрілювати населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.
- Ситуація на Донбасі найскладніша. Окрім відбитих наступів на Слов'янському напрямку, ворог продовжує обстрілювати цивільну та військову інфраструктури біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.
- Біля Бахмуту теж гаряче – окупанти з танків обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ.
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