враг провалил штурм на Славянском направлении

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 28 августа.

Внимание У врага – минус два опорных пункта, два склада и куча техники: отчет ОК "Юг"

Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево. Но получили отпор от украинских защитников – россиян удалось отбросить назад.

Также враг вынужденно отступил в направлении Лозовое – Первомайское, после очередного неудачного наступления.

Коротко о ситуации на фронте

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении российская армия продолжает обстреливать населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.

Ситуация на Донбассе самая сложная. Кроме отраженных наступлений на Славянском направлении, враг продолжает обстреливать гражданскую и военную инфраструктуры возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

Кроме отраженных наступлений на Славянском направлении, враг продолжает обстреливать гражданскую и военную инфраструктуры возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки. Возле Бахмута тоже горячо – оккупанты из танков обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ.

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