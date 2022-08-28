Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Також протягом доби 27 серпня ворог втратив багато одиниць особового складу.

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росіяни на Півдні втратили склади, польовий пункт, техніку та особовий склад

Наша армійська авіація завдала 3 удари по двох опорних пунктах противника у Солдатському й Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі,

– повідомило командування.

Окрім того, реалізовуючи вогневі завдання, ракето-артилерійські підрозділи ЗСУ ліквідували:

35 одиниць особового складу окупантів;

гаубицю "Мста-Б";

самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на";

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді;

а також 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Командування традиційно дорозвідує остаточні втрати ворога.

У Чорному морі перебуває 20 "Калібрів" ворога

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові орієнтовно 2 десятки ракет типу "Калібр",

– повідомило командування "Півдня".

Там вкотре порадили людям не наражати себе на зайву небезпеку, закликали пильнувати інформаційний простір, сповіщати компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію чи просувають антиукраїнську пропаганду.

ЗСУ ситуацію контролюють, проте ворог намагався атакувати

Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти продовжують воювати уздовж займаного рубежу оборони.

Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу,

– повідомив спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров.

Він розповів, що 27 серпня російські загарбники атакували:

ударними безпілотниками, а також гелікоптерними парами та ракетою Х-59 класу "повітря – поверхня" з винищувача-бомбардувальника по українських позиціях вдовж лінії зіткнення;

некерованими ракетами з гелікоптера Мі-24 по об'єктах інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, люди не загинули.

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