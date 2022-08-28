ЗСУ в прямому ефірі викрали російський дрон
Так, вчора ЗСУ викрали російський дрон. Наші військові зробили це в прямому ефірі.
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Окупантам вдалося вчасно втекти, поки в місце старту "пташки" не поцілила наша артилерія,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на задньому плані на відео – відвертий нацист та садист-шкуродер Олексій Мільчаков. Він з насолодою робив фото на фоні вбитих українських бійців, а раніше – з'їв голову вбитого ним цуценяти.
Дивіться як це відбувалося: відео
Втрати ворога станом на 27 серпня
Українські захисники та захисниці продовжують нищити окупантів – за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських бійців. Так, ЗСУ вже ліквідували 46 500 окупантів. Чималі втрати окупантів і у військовій техніці:
- танків – 1 939 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 254 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 045 (+5) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 274 (+2) одиниці;
- засобів ППО – 148 одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 202 одиниці
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) одиниць;
- крилатих ракет – 196 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) одиниць;
- спеціальної техніки – 99 одиниць.
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