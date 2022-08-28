Місцеві жителі повідомляють, що були "прильоти" приблизно о 17 годині. У мережі вже оприлюднили кілька фото, на яких видно наслідки нової "бавовни".

До теми Це знак, – у ЗСУ прокоментували звукові ефекти, що супроводжують бойові завдання

Після вибухів здійнялася гора диму

Одразу після того, як там пролунали кілька вибухів, у районі Олешок почав здійматися стовп диму. Протягом кількох хвилин він вже став значно ширшим. Місцеві вказати, що станом на 17:30 поширення диму не припинилося та його стає дедалі більше.

Наслідки вибуху в районі Олешок / Фото телеграму "Ху***ий Херсон"