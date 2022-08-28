Це звуки, які означають, що за Україну продовжують боротись. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь" 28 серпня.

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У командуванні озвучили заклик до громадян

Сили оборони Півдня України продовжують виконання завдань за призначенням. Ефективна протидія викликам та загрозам справді передбачає звуки, які схожі на вибухи.

Часто це може бути звук роботи нашої артилерії. Або такі звуки можуть бути від наших систем протиповітряної оборони. Тому не потрібно писати в мережі, коли та де саме ви їх почули.

Пам'ятайте, це знак, що ви під захистом Збройних Сил України та інших Сил оборони, а не привід для паніки чи розповсюдження інформації,

– зауважити в командуванні "Південь".

Річ у тім, що часто системи ворога можуть не встигнути зафіксувати місце "вильоту". Проте це може змінитися, якщо вони дізнаються, звідки лунали звуки пострілів. Якщо такі публікації з'являються в мережі, окупантам легше ефективно працювати радіолокаційними станціями.

Зверніть увагу! В будь-якому випадку представники влади повідомляють, якщо відбувся обстріл міста чи області. Проте розповсюдження інформації завчасно може суттєво допомогти росіянам і завадити нашим захисникам.

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