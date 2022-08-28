Это звуки, означающие, что за Украину продолжают бороться. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг" 28 августа.

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Силы обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению. Эффективное противодействие вызовам и угрозам действительно подразумевает звуки, похожие на взрывы.

Зачастую это может быть звук работы нашей артиллерии. Или такие звуки могут быть у наших систем противовоздушной обороны. Поэтому не нужно писать в сети, когда и где вы их услышали.

Помните, это знак, что вы под защитой Вооруженных Сил Украины и других сил обороны, а не повод для паники или распространения информации,

– заметить в командовании "Юг".

Дело в том, что часто системы неприятеля могут не успеть зафиксировать место "вылета". Однако это может измениться, если они узнают, откуда доносились звуки выстрелов. Если такие публикации появляются в сети, оккупантов легче эффективно работать радиолокационными станциями.

Обратите внимание! В любом случае представители власти сообщают, если произошли обстрелы города или области. Однако распространение информации заранее может существенно помочь россиянам и помешать нашим защитникам.

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