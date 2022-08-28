Українські військові продовжують ефективно використовувати зброю для демілітаризації ворога. Так, у ніч проти 28 серпня ЗСУ завдали чергового удару по базі окупантів у Мелітополі.

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Удар по базі фактично підтвердили

У місцевих телеграм-каналах ворог частково підтвердив влучання у базу. Тож можна вважати, що на один військовий об'єкт загарбників у Мелітополі стало менше.

Нагадаємо, що вибухи в тимчасово окупованому місті пролунали близько 01:00. Тоді про них повідомили місцеві мешканці. Невдовзі стало відомо, що "прильоти" зафіксували у селищі Мирне, що у Мелітопольському районі.

Містяни розповіли про влучання як по автобазі, так і за нею. Саме там, наголошують вони, базувався ворог. За підрахунками мешканців, було три гучні вибухи. А передувала їм робота ППО окупантів. Відомо, що внаслідок вибухової хвилі повилітали старі вікна в оселях. Крім того, зі стель буквально посипалася штукатурка.

Наслідки влучного удару ЗСУ по базі ворога у Мелітополі: дивіться відео

Зауважимо, що гауляйтер юрій радьков мешкає неподалік тієї самої автобази. У телеграм-каналах розповідають, що цю ніч він заледве пережив, адже дуже вже боявся попрощатися з життям. І не дарма переживав. Ходять чутки, що його вже планують замінити кимось іншим. Тож не виключено, що невдовзі він зникне у невідомому напрямку.

Вибухи пролунали і в Новій Каховці

Неспокійно також ворогові у Новій Каховці. Там наші військові завдали чергового удару по позиціях окупантів. Причому під вогонь потрапила база загарбників.

І хоч поки немає офіційної інформації про влучання від Генштабу ЗСУ, мережею вже поширюють свіжі відео та фото. На них можна побачити наслідки ефективної роботи наших військових по ворожій базі.

Як розповідають місцеві мешканці, "бавовну" привезли до заводу "Сокіл". Загалом зафіксували "п'ять" прильотів. Тож, за словами очевидців, від нього вже взагалі нічого не мало лишитися.

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