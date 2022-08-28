В Мелітополі знищили ще одну базу окупантів

Одна з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит" була знищена у добу 27 серпня. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит",

– заявив Федоров.

Він додав, що згодом нададуть більш детальну інформацію про втрати ворога. Але вже зараз можна сказати напевно – окупантам на українській землі некомфортно і їм тут не раді.

Крім того, в ефірі онлайн-марафону мер тимчасово окупованого Мелітополя прокоментував вибухи, які стались сьогодні вночі в Мелітополі та за 10 кілометрів від міста.

Так, в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму. Федоров підкреслив, що вже протягом 3-х тижнів кожного дня в росіян щось трапляється – "чекаємо на жест доброї волі – вони мають піти з тимчасово окупованих територій".

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