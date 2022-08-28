Украинские военные продолжают эффективно использовать оружие для демилитаризации противника. Так, в ночь на 28 августа ВСУ нанесли очередной удар по базе оккупантов в Мелитополе.

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Удар по базе фактически подтвердили

В местных телеграм-каналах враг частично подтвердил попадание в базу. Можно считать, что на один военный объект захватчиков в Мелитополе стало меньше.

Напомним, что взрывы во временно оккупированном городе прогремели около 01:00. Тогда о них сообщили местные жители. Вскоре стало известно, что "прилеты" зафиксировали в поселке Мирное в Мелитопольском районе.

Горожане рассказали о попадании как по автобазе, так и за ней. Там же, подчеркивают они, базировался враг. По подсчетам жителей, было три громких взрыва. А предшествовала им работа ПВО оккупантов. Известно, что в результате взрывной волны вылетели старые окна в домах. Кроме того, из потолков буквально посыпалась штукатурка.

Последствия точного удара ВСУ по базе врага в Мелитополе: смотрите видео

Заметим, что гауляйтер юрий радьков живет недалеко от той же автобазы. В телеграм-каналах рассказывают, что эту ночь он едва пережил, потому что очень уж боялся попрощаться с жизнью. И не зря переживал. Ходят слухи, что его уже планируют заменить кем-то другим. Не исключено, что вскоре он исчезнет в неизвестном направлении.

Взрывы раздались и в Новой Каховке

Неспокойно также врагу в Новой Каховке. Там наши военные нанесли очередной удар по позициям оккупантов. При этом под огонь попала база захватчиков.

И хотя пока нет официальной информации о попадании от Генштаба ВСУ, в сети уже распространяют свежие видео и фото. На них можно увидеть последствия эффективной работы наших военных по вражеской базе.

Как рассказывают местные жители, "хлопок" привезли на завод "Сокол". В общей сложности зафиксировали "пять" прилетов. Так что, по словам очевидцев, от него уже вообще ничего не должно остаться.

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